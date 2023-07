České dráhy prodávají IN 25 a IN 50 při zkoupení aplikace do virtuální In Karty za zvýhodněnou cenu

Autor: profit

Železniční dopravce České dráhy chce své klienty nalákat na používání virtuální In Karty. Při zakoupení aplikace do virtuální In Karty jim proto slibuje výhodu.





Cestující nově mohou jednoduše přejít z plastové In Karty na virtuální a zakoupit si díky tomu slevové aplikace IN 25 a IN 50 za zvýhodněnou cenu, upozornil mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.





V případě zakoupení IN 25 nebo IN 50 je cena oproti plastové zákaznické kartě asi o 100 Kč nižší.

Při přechodu je jen nutné potvrdit osobní údaje z původní karty. Následně se převedou všechny aktuálně platné slevové aplikace a jízdenky. Cestující vidí všechny aplikace nahrané na virtuální In Kartě prostřednictvím aplikace Můj vlak a může si je tu i snadno dokupovat, vysvětlil Kubát s tím, že do virtuální In Karty není možné převést elektronickou peněženku na In Kartě, nicméně cestující mohou místo toho využít službu ČD Kredit.

Virtuální karta má (na rozdíl od té plastové ) neomezenou dobu platnosti.

Zákazníci také nově v aplikaci Můj vlak i na webu dopravce uvidí zobrazené řazení osobních a spěšných vlaků dopravce. Řazení se však zobrazuje až těsně před odjezdem spojů z výchozích stanic a během jejich jízdy. Cestující tak mohou poznat, o jaký konkrétní typ jednotky nebo vozu jde. Díky tomu vidí, kde jsou zařazeny vozy pro přepravu kol, kočárků nebo vozíčkářů. Lze také zjistit, který vůz nabízí 1. třídu, který Wi-Fi připojení k internetu nebo zásuvky, upřesnil Kubát.

Další změnou, na kterou upozornil, je možnost uložit zakoupenou jízdenku do aplikace Apple Wallet. Připravuje se také ukládání jízdenek do Peněženky Google pro zařízení s operačním systémem Android. Obdobnou funkci dopravce chystá i v e-shopu ČD, kdy jízdenku dostanou do svého mobilního zařízení i cestující, kteří nemají nainstalovanou aplikaci Můj vlak. Na takto stažené jízdence mají být doplněné informace v reálném čase (např. nástupiště a kolej odjezdu nebo upozornění na omezení provozu apod.).