České dráhy rozšiřují svou mobilní aplikaci Můj vlak o novou funkci Ověřit přípoj. Cestujícím umožní požádat o ověření, jestli na ně v případě zpoždění v přestupní stanici počká navazující vlak.
Odpověď v mobilní aplikaci zajistí dispečeři Českých drah a zobrazí se všem uživatelům cestujícím daným spojem.
Pokud má vlak zpoždění a cestujícího čeká přestup, v aplikaci Můj vlak se mu zobrazí možnost požádat popsala fungování nové služby Lenka Hamplová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Českých drah s tím, že ověření přípoje budou moci i nadále zprostředkovat také průvodčí prostřednictvím služební aplikace ČD Komunikátor.
o ověření přípoje. Stačí zvolit tlačítko Ověřit přípoj. Požadavek se prostřednictvím informačních systémů
dostane k dispečerům Českých drah, kteří posoudí konkrétní situaci a rozhodnou, zda navazující vlak
na zpožděný spoj počká. Informaci o rozhodnutí cestující obdrží přímo v aplikaci, zpravidla krátce
před příjezdem do přestupní stanice. Cestující si přitom mohou ověřit návaznost nejen na vlaky Českých
drah, ale také na spoje dalších železničních dopravců,
Dopravce aplikaci Můj vlak průběžně rozšiřuje o nové funkce. Kromě vyhledávání spojení, nákupu jízdenek nebo informací o jízdě vlaků nebo změnách během cesty do aplikace nedávno přibyla také možnost propojit ji s průkazem ISIC.