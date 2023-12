České dráhy posílí vlakové spoje před Vánoci o stovky míst k sezení. Rezervace je nutná

České dráhy se chystají těsně před Vánoci navýšit počet vozů, což má vytvořit několik míst k sezení pro cestující navíc. Většina posil je plánovaná, ale dráhy budou mít ještě další rezervy pro operativní posílení nejvytíženějších vlaků.





S posilami začneme již zhruba v polovině týdne a počítáme s nimi nejméně do soboty 23. prosince. Nejvíce posilových vozů bude směřovat už tradičně z Prahy na východ republiky, ve vlacích do Ostravy, na Valašsko a na střední Moravu. Více vozů se v předvánočním čase objeví ale také na dalších linkách, třeba z Prahy do Českých Budějovic nebo do Plzně a Chebu, říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu.





Nezapomeňte, že speciálně pro dálkové trasy je nutné včas si své sedadlo zarezervovat. Některé vlaky už jsou úplně vyprodané, případně v nich zbývá jen několik málo volných míst, jde například o SC Pendolino Košičan z Prahy na Slovensko s odjezdy v pátek a v soboru 22. a 23. prosince.

Na severní a východní Slovensko můžete ještě cestovat vlaky EuroCity Ostravan a Valašský expres, kdy musíte přestoupit na slovenské vnitrostátní vlaky, například v Púchově nebo v Žilině.

Pokud se chystáte před Vánoci cestovat na kratší vzdálenosti, a to zejména v blízkosti velkých měst, využijte raději regionální vlaky místo dálkových. Jde např. o relace Praha – Kolín, Praha – Benešov u Prahy, Praha – Beroun atd. Obsazenost vlaku si můžete ověřit i krátce před jeho odjezdem v e-shopu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.