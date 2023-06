České dráhy posílí prázdninové noční vlaky o lehátkové vagóny

Autor: Škoda Group

České dráhy posílí noční spoje cestující mezi Prahou, Varšavou, Budapeští a Popradem o speciální lehátkové vozy. Kapacita lůžek na těchto trasách se tak zdvojnásobí.





Na noční trase Praha – Budapešť a zpět bude od 23. června 2023 nasazen ještě druhý lehátkový vůz, takže kapacita nočního spojení mezi českou metropolí, jižním Slovenskem a maďarskou metropolí bude zhruba čtyřikrát větší, než byla mimo letní sezónu. Tyto lehátkové vozy prošly modernizací, mají zabudované nové toalety a také palubní Wi-Fi síť.





Zvýší se také kapacita nočního autovlaku z Prahy do tatranského Popradu. Mimo letní sezónu tento vlak jezdil jen dvakrát týdně, v létě však pojede do prázdninových destinací ve Vysokých a Nízkých Tatrách čtyřikrát týdně. Novinkou bude také pozdější nakládka aut na všechny spoje autovlaku, tedy z Prahy do Popradu, Košic i Humenného, o zhruba 15 až 20 minut.

České dráhy zároveň rozšíří v lůžkových i lehátkových vozech nabídku občerstvení o vegetariánská jídla. Na jídelním lístku najdete sendvič s olivovou tapenádou a sušenými rajčaty za 89 Kč nebo cuketové placky s uzeným sýrem, šťouchané brambory a nakládanou zeleninou za 199 Kč.

V nočních spojích je klimatizace, zásuvky 230 V pro dobíjení cestovní elektroniky, palubní Wi-Fi síť a nabídka občerstvení. V lůžkových vozech je součástí každého oddílu hygienický koutek s umyvadlem a tekoucí vodou. Ve vybraných spojích můžete využít luxusní oddíly s privátním WC a sprchou.