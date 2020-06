 »   »  České dráhy od pondělí 22. června obnoví spojení do Polska

České dráhy od pondělí 22. června obnoví provoz vlaků do Polska. Cestující budou znovu moci využít vlaky EuroCity z Prahy do Krakova a Varšavy a další denní spoje, na jejichž provozu dopravce spolupracuje s PKP InterCity, Rakouskými spolkovými drahami a Železniční společností Slovensko. Od noci z 26. na 27. června vyjedou také přímé vlaky z Bohumína k polskému Baltu do Svinoústí, Helu a Kolobřehu. V těchto spojích ale zatím nebudou lůžkové vozy.

V pondělí 22. června budou ještě u některých spojů z a do Polska platit omezení, která souvisejí s postupným nasazováním souprav na jednotlivé linky. Tento den proto ještě pojedou vlaky EC 105 Porta Moravica jen v úseku mezi Bohumínem a Grazem, EC 106 Sobieski jen mezi Břeclaví a Bohumínem a vlaky EC 116 Silesia a EC 114 Cracovia jen mezi Bohumínem a Prahou.

Od 23. června už tyto vlaky pojedou bez omezení. S dočasnými omezeními bude ale potřeba počítat i po tomto datu u páru vlaků EC 130 /131 Báthory, který bude zatím v provozu ve zkráceném úseku Nové Zámky – Bratislava – Břeclav – Bohumín – Varšava (tj. nepojede v úsecích Budapešť – Nové Zámky a Varšava – Terespol) a v Bohumíně bude potřeba přestoupit do jiné soupravy, informovaly ČR.