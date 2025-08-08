České dráhy nově nabídnou spojení do Kodaně a Villachu

Od neděle 14. prosince 2025 začne platit nový jízdní řád, který mimo jiné rozšíří vlakové spojení České republiky se zahraničím.
Ve spolupráci s našimi zahraničními partnery nabídneme v nadcházejícím jízdním řádu 2026 lepší spojení s Evropou. Na vytížených mezistátních linkách nasadíme kapacitnější soupravy ComfortJet a cestujícím nabídneme moderní soupravy Railjet a ComfortJet nejen na spojích do Rakouska a Německa, ale také na jižní Slovensko a do Maďarska, vypočítává chystané změny Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Jaké jsou hlavní novinky?
- Spoje Vindobona budou od poloviny prosince 2025 jezdit až do Villachu.
- Od května 2026 dojde k prodloužení linky Berliner až do Kodaně, více vlaků pojede také do Hamburku a cesta bude kratší.
- Dojde k rozšíření a zlepšení nočního cestování do Polska.
Z Prahy na jih Rakouska budou odjíždět přímé vlaky přibližně v 6:37, 10:37 a 14:37 a z Korutan přijedou do Prahy hlavního nádraží v cca 13:23, 19:23 a 23:32. Doba jízdy mezi výchozí a cílovou stanicí tedy bude trvat zhruba 8 hodin.
Spoje Vindobona mají patřit mezi nejrychlejší vlaky Českých drah a první skutečné rychlovlaky. Na nové vysokorychlostní a vysokokapacitní dráze Koralmbahn totiž pojedou rychlostí až 230 km/h, nyní jezdí maximálně 200 km/h. Cestou do Villachu se bude také projíždět 33 kilometrů dlouhým Koralmským tunelem, čtvrtým nejdelším železničním tunelem v Evropě.
Několik novinek čeká také cestující na lince Praha/Drážďany/Berlín/Hamburk a nově i Kodaň.
Vedle již zmíněného prodloužení dvou párů vlaků celoročně a jednoho sezóně až do dánské metropole Kodaně dochází k rozšíření nabídky spojení do Hamburku. Nově od května, kdy končí výluka na trati Berlín – Hamburk, budou prodlouženy do přístavního města na severu Německa všechny vlaky, tedy i ty, které dosud končily v Berlíně. Navíc budou zavedeny další dva spoje, které usnadní cestování ve večerních hodinách a umožní pozdější návraty z cest, vysvětluje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah.
Z Hamburku a Berlína pojede další vlak ještě o 2 hodiny později než nyní, tedy z Hamburku po 17. a z Berlína po 19. hodině s plánovaným příjezdem do Prahy před půlnocí. V opačném směru přibude večerní vlak z Prahy do Drážďan s odjezdem z Prahy před 21. hodinou.
I na této trati dojde ke zkrácení doby jízdy o několik desítek minut. Cesta z Prahy do Berlína bude trvat zhruba 4 hodiny a do Hamburku přibližně 6 hodin. Soupravy ComfortJet budou v úseku Berlín – Hamburk využívat svou maximální rychlost 230 km/h.
K řadě novinek dojde také u vlaků projíždějících do Polska přes Ostravsko. Přibude nový pár vlaků EuroCity Vídeň/Břeclav/Přerov/Ostrava/Krakov a zároveň s tím se rozšíří nabídka přímých vozů Praha/Pardubice/Olomouc/Ostrava/Krakov o další pár spojení.
Dojít má také k rozšíření spojení Moravy se západní částí Polska díky přímým vozům z Vídně přes Břeclav, Přerov a Ostravu. Ty pojedou do Wrocławi nově 2× denně a úplně nové přímé spojení vznikne jednou denně do Poznaně.
Dojde i k rozšíření a zlepšení nočního cestování do Polska. Z Bohumína pojede nový pár vlaku EuroNight Carpatia do Przemyśle.
Tento noční vlak poveze přímé vozy z Mnichova a z Vídně, z Prahy a z Budapešti. Zároveň dojde k napřímení vlaku EuroNight Chopin Mnichov – Varšava, který veze také přímé vozy z Prahy. Ten pojede nově z Bohumína přímo do Varšavy, a cestující dojedou do polské metropole dřív oproti současnému jízdnímu řádu, říká Krapinec.