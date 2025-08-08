Měšec.cz  »  České dráhy nově nabídnou spojení do Kodaně a Villachu

České dráhy nově nabídnou spojení do Kodaně a Villachu

Monika Veselíková
Dnes
vlak, České dráhy
Vlak Českých drah ComfortJet Berliner.

Od neděle 14. prosince 2025 začne platit nový jízdní řád, který mimo jiné rozšíří vlakové spojení České republiky se zahraničím.

Ve spolupráci s našimi zahraničními partnery nabídneme v nadcházejícím jízdním řádu 2026 lepší spojení s Evropou. Na vytížených mezistátních linkách nasadíme kapacitnější soupravy ComfortJet a cestujícím nabídneme moderní soupravy Railjet a ComfortJet nejen na spojích do Rakouska a Německa, ale také na jižní Slovensko a do Maďarska, vypočítává chystané změny Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Jaké jsou hlavní novinky?

  • Spoje Vindobona budou od poloviny prosince 2025 jezdit až do Villachu.
  • Od května 2026 dojde k prodloužení linky Berliner až do Kodaně, více vlaků pojede také do Hamburku a cesta bude kratší.
  • Dojde k rozšíření a zlepšení nočního cestování do Polska.

Z Prahy na jih Rakouska budou odjíždět přímé vlaky přibližně v 6:37, 10:37 a 14:37 a z Korutan přijedou do Prahy hlavního nádraží v cca 13:23, 19:23 a 23:32. Doba jízdy mezi výchozí a cílovou stanicí tedy bude trvat zhruba 8 hodin. 

Spoje Vindobona mají patřit mezi nejrychlejší vlaky Českých drah a první skutečné rychlovlaky. Na nové vysokorychlostní a vysokokapacitní dráze Koralmbahn totiž pojedou rychlostí až 230 km/h, nyní jezdí maximálně 200 km/h. Cestou do Villachu se bude také projíždět 33 kilometrů dlouhým Koralmským tunelem, čtvrtým nejdelším železničním tunelem v Evropě.

Několik novinek čeká také cestující na lince Praha/Drážďany/Berlín/Hamburk a nově i Kodaň. Vedle již zmíněného prodloužení dvou párů vlaků celoročně a jednoho sezóně až do dánské metropole Kodaně dochází k rozšíření nabídky spojení do Hamburku. Nově od května, kdy končí výluka na trati Berlín – Hamburk, budou prodlouženy do přístavního města na severu Německa všechny vlaky, tedy i ty, které dosud končily v Berlíně. Navíc budou zavedeny další dva spoje, které usnadní cestování ve večerních hodinách a umožní pozdější návraty z cest, vysvětluje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah.

Z Hamburku a Berlína pojede další vlak ještě o 2 hodiny později než nyní, tedy z Hamburku po 17. a z Berlína po 19. hodině s plánovaným příjezdem do Prahy před půlnocí. V opačném směru přibude večerní vlak z Prahy do Drážďan s odjezdem z Prahy před 21. hodinou.

I na této trati dojde ke zkrácení doby jízdy o několik desítek minut. Cesta z Prahy do Berlína bude trvat zhruba 4 hodiny a do Hamburku přibližně 6 hodin. Soupravy ComfortJet budou v úseku Berlín – Hamburk využívat svou maximální rychlost 230 km/h.

K řadě novinek dojde také u vlaků projíždějících do Polska přes Ostravsko. Přibude nový pár vlaků EuroCity Vídeň/Břeclav/Přerov/Ostrava/Krakov a zároveň s tím se rozšíří nabídka přímých vozů Praha/Pardubice/Olomouc/Ostrava/Krakov o další pár spojení. 

Dojít má také k rozšíření spojení Moravy se západní částí Polska díky přímým vozům z Vídně přes Břeclav, Přerov a Ostravu. Ty pojedou do Wrocławi nově 2× denně a úplně nové přímé spojení vznikne jednou denně do Poznaně.

Dojde i k rozšíření a zlepšení nočního cestování do Polska. Z Bohumína pojede nový pár vlaku EuroNight Carpatia do Przemyśle. Tento noční vlak poveze přímé vozy z Mnichova a z Vídně, z Prahy a z Budapešti. Zároveň dojde k napřímení vlaku EuroNight Chopin Mnichov – Varšava, který veze také přímé vozy z Prahy. Ten pojede nově z Bohumína přímo do Varšavy, a cestující dojedou do polské metropole dřív oproti současnému jízdnímu řádu, říká Krapinec.

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

