České dráhy mají nové spoje na sever Německa, začnou jezdit také na vídeňské letiště

Autor: Dalibor Z. Chvátal

České dráhy ve spolupráci s německými Deutsche Bahn mají od 12. června 2022 nové linky do cílových destinací v severním Německu, jako jsou například města Neumünster, Rendsburg, Schleswig a Flensburg.

Vlak odjíždí z Prahy dopoledne v 10:25 hod. a do Flensburgu přijíždí večer v 19:07 hod. Zpátky bude odjíždět z Flensburgu ráno v 8:31 hod. a do Prahy přijede v 17:35 hod.





Pro tyto cesty si můžete pořídit Včasnou jízdenku Evropa. Z Prahy do Berlína stojí od 353 Kč, do Hamburku se dostanete za cenu od 479 Kč a do Flensburgu od 932 Kč.

Podobně ji můžete využít na cesty až do nizozemského Zandvoortu za cenu od 1487 Kč, nebo do belgického Oostende, kde cena jízdného ve voze 2. třídy stojí 1578 Kč.

Pokud v létě plánujete cesty letadlem z vídeňského letiště, pak můžete použít zpáteční jízdenku vlakem z Brna přímo na letiště Schwechat. Novou zpáteční jízdenku jsi pořídíte od 24 eur, tedy aktuálně 605 Kč (ceny se uvádějí v mezinárodních tarifech, na nádraží zaplatíte v korunách). Má prodlouženou platnost až na 30 dní a platí také ve vlacích railjet a EuroCity s přestupem na vídeňském hlavním nádraží.

Mezi Brnem a vídeňským hlavním nádražím pojede denně 8 párů přímých vlaků, cesta potrvá 1,5 hodiny. Z Břeclavi je doplňují další 4 páry vlaků EuroCity. Při cestě na letiště z nádraží Wien Hauptbahnhof můžete využít i navazující rychlovlaky railjet, které jezdí každou půlhodinu, přičemž na letišti jste za 15 minut.

Jízdenky jsou určené pro vlaky 2. třídy. Pro cestu na nádraží Flughafen Wien jsou vázané na konkrétní spoj, ale pro cestu pět můžete jet jakýmkoli vlakem ve vybraný den. Zpátky můžete jet nejdříve druhý den po první cestě. Děti od 6 let, studenti a senioři mají nárok na zlevněné jízdenky. Děti do 6 let cestují bezplatně.

Základní zpáteční jízdenka z Břeclavi na vídeňské letiště stojí od 22 eur, v přepočtu 554 Kč.