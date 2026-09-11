České aerolinie mohou být turecké. ÚOHS posvětil prodej, Pegasus ale musí uvolnit sloty

Turecká letecká skupina Pegasus je opět o krok blíž převzetí Českých aerolinií (ČSA) a jejich dceřiné společnosti Smartwings. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) spojení povolil, ale s podmínkou, že Pegasus přenechá část letištních slotů na trase mezi Prahou a tureckou Antalyí jinému dopravci. Rozhodnutí zatím není pravomocné.
Antimonopolní úřad se fúzí zabýval od května 2026. Největší problém viděl právě u pravidelných přímých letů Praha–Antalya během letní sezóny. Obě společnosti (Pegasus a Smartwings) na této trase totiž létají a po jejich spojení by nový vlastník získal podle ÚOHS velmi vysoký tržní podíl s výrazným odstupem od konkurence. Na trh by navíc nevstoupili další dopravci, s nimiž úřad původně počítal.
Pegasus proto navrhl, že část slotů v Praze a Antalyi převede na jiného dopravce. Nový nebo stávající konkurent tak má získat možnost provozovat přímé lety mezi oběma městy v použitelných časech. Teprve po přijetí tohoto závazku ÚOHS fúzi schválil.
Prodej ČSA a Smartwings oznámil Pegasus už v prosinci 2025. Celková hodnota obchodu byla stanovena na 154 milionů eur, přičemž částka zahrnuje také postoupené pohledávky související se skupinou.
Turecká společnost Pegasus Airlines kupuje České aerolinie, resp. Smartwings prostřednictvím nizozemské dceřiné společnosti Pegasus Europe. Dokončení fúze bylo od začátku podmíněno souhlasy příslušných úřadů v zemích, kde skupina Smartwings působí.
Pod názvem České aerolinie už dnes ale samostatný letecký dopravce v původním smyslu nefunguje. Pod vlastním kódem OK ukončily ČSA provoz svých letů už v roce 2024 a staly se řídicí společností skupiny, která vlastní Smartwings. Samotnou leteckou dopravu tak zajišťují především Smartwings, které provozují pravidelné i charterové lety a jsou největším českým leteckým dopravcem.
České povolení však neznamená definitivní dokončení prodeje. Rozhodnutí ÚOHS bylo vydáno na konci srpna 2026 a stále běží lhůta, ve které proti němu lze podat rozklad. Pegasus počítá s dokončením celého obchodu během roku 2026.
Většinovým a kontrolujícím vlastníkem Pegasus Airlines je Esas Holding. Jde o tureckou rodinnou investiční skupinu spojenou s rodinou Şevketa Sabancıho.