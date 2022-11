Česká spořitelna zvýšila limity u pojištění proti phishingovým útokům. Maximem je 400 tisíc korun

Autor: Petr Špringer (NIC.CZ)

Česká spořitelna od 1. listopadu 2022 zvýšila limity u pojištění osobních věcí a karet (POVK), které obsahuje také pojištění účtů proti phishingovému útoku, tedy pro případ, kdy z vás podvodník vyláká vaše přístupové údaje k účtu a vybere vám peníze. Původně bylo možné sjednat pojištění do limitu 100 000 Kč, nově lze účty pojistit až do výše 200 000 Kč u varianty POVK Plus, nebo do 400 000 Kč u varianty POVK Rodina Plus (původně bylo do 200 000 Kč.).





Akce České spořitelny platí do 30. dubna 2023 a je určena pro stávající i nové klienty. Samotné pojištění je prostřednictvím Spořky sjedáno u Kooperativa pojišťovny.





Podle nedávno zveřejněných údajů České bankovní asociace se za poslední dva roky čtyřnásobně zvýšil počet kybernetických útoků na klienty bank, celkové škody jdou do stamilionů korun. Průměrná částka, o kterou podvodníci klienty bank podvedou, je 160 000 Kč.

V předvánočním období tradičně rostou útoky kybernetických podvodníků, kteří se různými způsoby snaží využít nepozornosti klientů a vylákat z nich údaje k platební kartě nebo získat přístupové údaje do digitálního bankovnictví. Zvýšením limitů chceme klienty lépe ochránit jednak před phishingovými útoky vedenými skrze SMS a e-maily, ale i před telefonáty falešných zaměstnanců banky nebo Policie. Pojištění pomůže i v situaci, kdy se klient setká s podvodníky předstírajícími zájem o koupi zboží na bazarových portálech, říká Jakub Jírovec, šéf týmu pojištění v České spořitelně.

Co pojištění proti phishingovým útokům kryje:

Zneužití platebních údajů ke kartě nebo přístupových údajů do internetového a mobilního bankovnictví.

Nejčastější způsoby útoků jsou odkazy z podvodných webů zaslané v e-mailu nebo SMS, stažení podvodných aplikací a programů na vzdálené ovládání počítače nebo mobilu a telefonáty, kdy se podvodník představí jako pracovník banky nebo policista.

Pojišťovna vám však nezaplatí, pokud:

opakovaně podlehnete phishingu provedenému stejnou metodou,

sami vyberete peníze a předáte je podvodníkovi, případně je vložíte do bitcoinmatu,

podvodník zneužije kartu, na které máte PIN je napsaný přímo na ní, nebo v peněžence či kabelce.

Pojištění POVK Plus stojí 99 Kč měsíčně, varianta POVK Rodina Plus vyjde na 159 Kč měsíčně.