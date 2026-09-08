Česká spořitelna zdraží hypotéky. Nejméně sazby vzrostou u jednoletých fixací

Česká spořitelna od 11. září zvýší úrokové sazby hypotečních úvěrů u všech fixací. Nejméně zdraží jednoleté fixace, a to o 0,10 procentního bodu. Všechny ostatní fixace pak o 0,30 procentního bodu.
Například u Hypotéky pro budoucnost (na ekologické a energeticky úsporné bydlení) bude nejnižší úroková sazba nově začínat na 5,39 %, u Americké hypotéky (bez zástavy nemovitostí) pak na 5,89 %. Uvedené sazby v sobě však ale už mají také započtenou slevu za splácení úvěru z účtu u České spořitelny (ve výši 0,5 %), slevu za Hypotéku pro budoucnost (0,1 %) a slevu za Pojištění schopnosti splácet (0,1 %), takže jsou o 0,7 % nižší než základní sazby beze slev.
Za růstem hypotečních sazeb stojí především geopolitická situace a s ní spojený růst ceny peněz na finančních trzích, zdůvodnil mluvčí banky Filip Hrubý.
|Fixace
|Úrokové sazby do 10. září 2026*
|Úrokové sazby od 11. září 2026*
|Fixace 1 rok
|5,29 %
|5,39 % (beze slev 6,09 %)
|Fixace 2 roky
|5,09 %
|5,39 % (beze slev 6,09 %)
|Fixace 3 roky
|5,09 %
|5,39 % (beze slev 6,09 %)
|Fixace 4 roky
|5,19 %
|5,49 % (beze slev 6,19 %)
|Fixace 5 let
|5,29 %
|5,59 % (beze slev 6,29 %)
|Fixace 8 let
|5,49 %
|5,79 % (beze slev 6,49 %)
|Fixace 10 let
|5,69 %
|5,99 % (beze slev 6,69 %)
|Fixace 15 let
|5,89 %
|6,19 % (beze slev 6,89 %)
|Fixace 20 let
|6,09 %
|6,39 % (beze slev 7,09 %)
*) Uvedené sazby v sobě mají také započtenou slevu za splácení úvěru z účtu u České spořitelny (0,5 %), slevu za Hypotéku pro budoucnost (0,1 %) a slevu za Pojištění schopnosti splácet (0,1 %)