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Česká spořitelna zdraží hypotéky. Nejméně sazby vzrostou u jednoletých fixací

Gabriela Hájková
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nájem, nájemní smlouva, úvěr na bydlení, bydlení, hypotéka Autor: Shutterstock.com
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Česká spořitelna od 11. září zvýší úrokové sazby hypotečních úvěrů u všech fixací. Nejméně zdraží jednoleté fixace, a to o 0,10 procentního bodu. Všechny ostatní fixace pak o 0,30 procentního bodu.

Například u Hypotéky pro budoucnost (na ekologické a energeticky úsporné bydlení) bude nejnižší úroková sazba nově začínat na 5,39 %, u Americké hypotéky (bez zástavy nemovitostí) pak na 5,89 %. Uvedené  sazby v sobě však ale už mají také započtenou slevu za splácení úvěru z účtu u České spořitelny (ve výši 0,5 %), slevu za Hypotéku pro budoucnost (0,1 %) a slevu za Pojištění schopnosti splácet (0,1 %), takže jsou o 0,7 % nižší než základní sazby beze slev.

Za růstem hypotečních sazeb stojí především geopolitická situace a s ní spojený růst ceny peněz na finančních trzích, zdůvodnil mluvčí banky Filip Hrubý.

Sazby pro novou hypotéku do výše 80 % hodnoty zastavované nemovitosti (LTV)
Fixace Úrokové sazby do 10. září 2026* Úrokové sazby od 11. září 2026*
Fixace 1 rok 5,29 % 5,39 % (beze slev 6,09 %)
Fixace 2 roky 5,09 % 5,39 % (beze slev 6,09 %)
Fixace 3 roky 5,09 % 5,39 % (beze slev 6,09 %)
Fixace 4 roky 5,19 % 5,49 % (beze slev 6,19 %)
Fixace 5 let 5,29 % 5,59 % (beze slev 6,29 %)
Fixace 8 let 5,49 % 5,79 % (beze slev 6,49 %)
Fixace 10 let 5,69 % 5,99 % (beze slev 6,69 %)
Fixace 15 let 5,89 % 6,19 % (beze slev 6,89 %)
Fixace 20 let 6,09 % 6,39 % (beze slev 7,09 %)

*) Uvedené  sazby v sobě mají také započtenou slevu za splácení úvěru z účtu u České spořitelny (0,5 %), slevu za Hypotéku pro budoucnost (0,1 %) a slevu za Pojištění schopnosti splácet (0,1 %)

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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