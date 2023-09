Česká spořitelna zainvestovala 5 milionů eur do vývoje léků a biochemie

Autor: Depositphotos

Česká spořitelna vstoupila jako investor s 5 miliony eur do investičního fondu i&i Biotech Fund (i&i Bio), který působí při renomovaném Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB).





Tento fond má za úkol podporu vývoje nových léčiv, diagnostických metod a medicínských technologií. Do roku 2026 chce i&i Bio s podporou Spořitelny investovat do zhruba 20 medicínských a biotechnologických projektů, aby jim ve finále pomohl přejít z výzkumu do praxe a k pacientům.





Ústav organické chemie a biochemie je díky úspěchu týmu profesora Antonína Holého ve vývoji léků proti onemocnění AIDS jedním ze světově nejúspěšnějších českých vědeckých pracovišť. Možnost stát se přímým investorem fondu a podpořit vývoj nových léků a medicínských technologií, které mohou potenciálně pomoci milionům pacientů po celém světě, vnímáme s velkou poctou a pokorou, říká generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.

Do fondu před 2 lety vložil několik desítek milionů eur rovněž Evropský investiční fond. Tato spolupráce zajistila nejen i&i Bio, ale i mateřskému ÚOCHB a Akademii věd místo v elitní společnosti nejvýznamnějších evropských vědeckých institucí, u kterých vznikl podobný investiční fond.

Jde o organizace, které jsou současně ohniskem vzniku inovativního průmyslu a hightech společností, např. Vlámský institut biotechnologie (Belgie), Katolická univerzita v Lovani (Belgie), Chalmersova univerzitu v Göteborgu (Švédsko), Univerzita v Manchesteru (Velká Británie) nebo Institut Karolinska v Solně (Švédsko). Mezi státy bývalého východního bloku pak drží v této věci transferový hub kolem ÚOCHB absolutní prvenství.

Jsem velmi rád, že je to právě Česká spořitelna jako první český finanční ústav, který se rozhodl tak významně podpořit transfer technologií v naší zemi, a že je to právě náš ústav, který takovou spolupráci může zaštítit. Jsem přesvědčen, že tohle je jediná cesta k prosperitě, která má v dnešním světě šanci, říká ředitel ÚOCHB prof. Jan Konvalinka.

Spořitelna je první českou bankou, která do fondu tohoto druhu investuje, ale také jednou z mála evropských bank, které do podobných fondů vstupují přímo jako investoři.

i&i Bio je venture kapitálový fond, který působí v Praze a v Lucemburku a investuje do evropských biotechnologických společností v časné fázi růstu. Fond vznikl ve spolupráci bio-inovačního centra i&i Prague a Evropského investičního fondu i&i Bio spravuje v současné době více než 53 milionů eur, které investuje do společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských technologií.