Česká spořitelna vylepšila pojištění účtu a osobních věcí. Připojistit můžete rodiče i rozbitý mobil

Česká spořitelna začala nabízet přepracované pojištění účtu a osobních věcí pod názvem SafeMode. Nově do něj můžete přidat ochranu účtů a internetových nákupů svých rodičů nebo pojištění náhodného poškození telefonu. Připojištění se ale platí zvlášť a vztahují se na ně další podmínky. Pojištění poskytuje pojišťovna Kooperativa.
Inovované pojištění SafeMode je v nabídce od 24. 07. 2026 a sjednat si jej mohou majitelé a disponenti soukromých účtů u České spořitelny. Nejde o zcela nový druh pojištění, spíše jeho významnou inovaci.
Dosavadní pojistný produkt už vás chránil před zneužitím karty či internetového bankovnictví včetně phishingu, problémy při online nakupování a podle zvolené varianty také před ztrátou nebo odcizením osobních věcí a hotovosti. Nově banka změnila názvy a skladbu variant, upravila některé limity a přidala dvě samostatná připojištění.
Levnější varianta nechrání osobní věci
SafeMode si můžete sjednat ve čtyřech základních variantách: MINI, MINI Rodina, MAX a MAX Rodina. Všechny varianty kryjí soukromé účty a karty vedené u České spořitelny a nákupy uskutečněné přes internet. Rodinné varianty zahrnují také vašeho životního partnera a děti do 18 let.
U individuální varianty je limit pro zneužití účtu, karty nebo bankovnictví 250 000 Kč a u rodinné varianty 500 000 Kč.
Pro problémy při online nákupech, například nedodané či poškozené zboží, falešné vstupenky nebo podvodnou investiční nabídku, platí limity 50 000 a 100 000 Kč. Pojištění se vztahuje také na použité zboží nakoupené od soukromé osoby.
Ztrátu nebo odcizení mobilu, notebooku, dokladů, klíčů, brýlí a dalších osobních věcí kryjí až varianty MAX. Ty zahrnují také některé případy odcizení hotovosti. U varianty MAX je společný limit 50 000 Kč při odcizení věcí a 25 000 Kč při jejich ztrátě. U rodinné varianty MAX Rodina jsou limity dvojnásobné.
Cena pojištění
Běžná cena varianty MINI je 55 Kč měsíčně, MINI Rodina stojí 88 Kč, MAX 122 Kč a MAX Rodina 222 Kč. Při sjednání během slevové akce zaplatíte postupně 49 Kč, 79 Kč, 109 Kč nebo 199 Kč měsíčně.
Spořitelna nabízí 10% slevu pro smlouvy sjednané do 23. 07 2027, ta vám zůstane vám po celou dobu trvání pojištění. Jestliže ale po skončení akce přejdete na jinou variantu, na nově zvolenou variantu se již sleva vztahovat nebude.
Pojištění pro jednotlivce
|Limity plnění
|MINI
|MAX
|Zneužití karty nebo účtů (vč. phishingu)
|250 000 Kč
|250 000 Kč
|Online nákupy
|50 000 Kč
|50 000 Kč
|Odcizení nebo ztráta věcí
|–
|Odcizení max. 50 000 Kč
Ztráta max. 25 000 Kč
|Odcizení hotovosti do 12 hodin od výběru při přepadení
|–
|50 000 Kč
|Odcizení hotovosti kdykoli
|–
|2 000 Kč
|Maximální počet výplat
|2× ročně
|2× ročně
|Cena měsíčně
|55 Kč
|122 Kč
|Cena měsíčně po slevě
|49 Kč
|109 Kč
Pojištění pro rodinu
|Limity plnění
|MINI Rodina
|MAX Rodina
|Zneužití karty nebo účtů (vč. phishingu)
|500 000 Kč
|500 000 Kč
|Online nákupy
|100 000 Kč
|100 000 Kč
|Odcizení nebo ztráta věcí
|–
|Odcizení max. 100 000 Kč
Ztráta max. 50 000 Kč
|Odcizení hotovosti do 12 hodin od výběru při přepadení
|–
|100 000 Kč
|Odcizení hotovosti kdykoli
|–
|4000 Kč
|Maximální počet výplat
|4× ročně
|4× ročně
|Cena měsíčně
|88 Kč
|222 Kč
|Cena měsíčně po slevě
|79 Kč
|199 Kč
Připojištění pro rodiče
|Limity plnění
|Připojištění pro moje rodiče
|Připojištění pro moje a partnerovy rodiče
|Zneužití karty nebo účtů (vč. phishingu)
|250 000 Kč
|Online nákupy
|50 000 Kč
|Maximální počet výplat
|2× ročně
|4× ročně
|Cena měsíčně
|99 Kč
|199 Kč
|Cena měsíčně po slevě
|89 Kč
|179 Kč
Rodiče musí mít účet u České spořitelny
K pojištění si můžete dokoupit ochranu pro své rodiče, případně také pro rodiče svého partnera. Podmínkou je, aby pojištění rodiče měli soukromý účet u České spořitelny. Příbuzenský vztah bude pojišťovna ověřovat až při řešení případné škody, například prostřednictvím rodného listu.
Připojištění rodičů kryje zneužití jejich účtů a platebních karet do 250 000 Kč a problémy s online nákupy do 50 000 Kč. Nevztahuje se tedy na ztrátu či odcizení jejich osobních věcí. Ochrana platí od následujícího dne po sjednání, minimální doba připojištění je jeden rok.
Za připojištění vlastních rodičů zaplatíte po slevě 89 Kč měsíčně, za vlastní i partnerovy rodiče 179 Kč. Jde o částku, která se přičítá k ceně vaší základní varianty SafeMode, nikoliv o celkovou cenu pojištění.
Důležité dokumenty
Poškození telefonu až po měsíční čekací době
Druhou novinkou je připojištění náhodného poškození mobilního telefonu. Telefon může být starý nejvýše 5 let, přičemž lhůta se počítá od okamžiku, kdy jste jej koupili vy. Může jít i o použitý telefon. Pozor, v mobilu musíte mít aktivní aplikaci George. Toto připojištění neplatí pro tablet.
Po sjednání připojištění běží měsíční čekací doba a pojištění musíte ponechat alespoň jeden rok. Za opravitelný telefon může pojišťovna uhradit náklady až do 50 000 Kč. Jestliže telefon opravit nelze, vyplatí vám 50 % ceny náhradního zařízení, nejvýše však 25 000 Kč a současně maximálně polovinu původní pořizovací ceny poškozeného telefonu.
Samostatné připojištění vašeho telefonu stojí po slevě 89 Kč měsíčně. Rodinná varianta pro vás, partnera a děti vyjde na 179 Kč.
Připojištění poškození telefonu
|Limity plnění
|Poškození telefonu pro mne
|Poškození telefonu pro mne, partnera a děti
|Poškození telefonu
|Opravitelné zboží max. do 50 000 Kč
Neopravitelné zboží max. 25 000 Kč
|Maximální počet výplat
|1× ročně
|2× ročně
|Cena měsíčně
|99 Kč
|199 Kč
|Cena měsíčně po slevě
|89 Kč
|179 Kč