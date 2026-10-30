Česká spořitelna vydělala přes 22 miliard. Pomohly hypotéky a investice klientů

Česká spořitelna za první tři čtvrtletí roku 2026 vydělala 22,2 mld. Kč čistého. Oproti stejnému období loňského roku je to o 16,9 % více. Rostoucí zisk bance zajistil především zájem domácností a firem o úvěry, ale také investování jejich klientů. Provozní zisk vzrostl o 13,8 % na 28,2 mld. Kč.
Objem úvěrů, které klienti u Spořitelny zatím splácí, meziročně vzrostl o 9,1 % na téměř 1,29 bilionu korun. Domácnosti dluží bance 804,3 miliardy korun, což je o 9,8 % více než před rokem. Výrazně rostly především hypotéky (+11,6 %), ale i spotřebitelské půjčky (+9,6 %). Objem úvěrů firmám se zvýšil o 7,8 % na 478,9 miliardy korun.
Bance přibyly také peníze na účtech klientů.
Vklady domácností, firem a dalších klientů vzrostly o 6,2 % na 1,68 bilionu korun. Samotné vklady domácností dosáhly 1,07 bilionu korun.
Na úrocích z poskytnutých půjček a dalších úročených aktiv Spořitelna vydělala 33 mld. Kč (po odečtení úroků, které sama zaplatila). Tento čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 5,5 %.
Ještě rychleji rostly příjmy z poplatků a provizí, a to o 11,2 % na 10,6 miliardy korun. Banka na nich vydělávala zejména díky prodeji podílových fondů a zprostředkování pojištění. Objem peněz v podílových fondech stoupl o 19,7 % na 439,4 mld. Kč. Část tohoto růstu připadá také na zhodnocení již držených investic.
Výnosy bance rostly rychleji než náklady. Ty se i přes vyšší mzdy zvýšily jen o 0,9 % na 19 mld. korun.
Jak si vedou ostatní banky
Růst úvěrů odráží situaci na trhu. Komerční bance se jejich objem zvýšil o 11,1 %, její čistý zisk ale za leden až září klesl o 2,8 % na 13,2 miliardy korun.
Komerční bance klesl zisk, přesto na bydlení půjčila o polovinu více. Chystá další úspory
Moneta Bank naopak čistý zisk zvýšila o 12,7 % na 5,5 miliardy korun. Pomohly jí především rostoucí úvěry, příjmy z poplatků a stabilní provozní náklady.
Rostla také rakouská Erste Group, do níž Česká spořitelna patří. Její čistý zisk dosáhl 3,1 mld. €, meziročně o 20,6 % více. Část růstu ale souvisí s nově zahrnutou polskou bankou Erste Bank Polska (původně do 24. 4. 2026 Santander Bank Polska). Bez jejího započtení by zisk skupiny vzrostl „jen“ o 7,9 %.