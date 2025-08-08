Měšec.cz  »  Česká spořitelna vydává edici svítících karet na motivy hry Mafia. Vysoutěžit si ji můžete vyplněním kvízu

Česká spořitelna vydává edici svítících karet na motivy hry Mafia. Vysoutěžit si ji můžete vyplněním kvízu

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Česká spořitelna Autor: Jan Vaca, Internet Info
Ilustrační snímek

Česká spořitelna přichází s další kartou pro herní nadšence, nyní na motivy hry Mafia: The Old Country. Ani tentokrát nechybí technologie OLED, díky které se karta při placení rozsvítí.

Karty s tenkou integrovanou OLED plochu nemají samostatný zdroj energie, používají  bezdrátovou samonabíjecí technologii prostřednictvím NFC. Karta se při placení rozsvítí, jakmile se přiblíží do vzdálenosti 4 cm od platebního terminálu a je kompatibilní se všemi standardními platebními terminály a NFC čtečkami, i těmi v chytrém telefonu.

Vizuál limitované edice OLED svítící karty Mafia: The Old Country od České spořitelny.

Vizuál limitované edice OLED svítící karty Mafia: The Old Country od České spořitelny.

Autor: Česká spořitelna, a.s.
Vizuál limitované edice OLED svítící karty Mafia: The Old Country od České spořitelny.

Vizuál limitované edice OLED svítící karty Mafia: The Old Country od České spořitelny.

Autor: Česká spořitelna, a.s.

Limitovaná edice čítá 3000 karet. Stejně jako při vydání minulé herní edice ke hře Kingdom Come: Deliverance II je ale bude Spořitelna uvolňovat postupně – každý pracovní den 100 kusů. Podmínkou pro získání svítící karty je vyplnit co nejrychleji kvíz v digitálním bankovnictví George. Najdete ho v sekci Extra/Karty/Soutěž.

Kvíz bude v Georgi dostupný od dneška 8. 8. 2025 vždy od 8:00 do 20:00. Není přitom rozhodující, v kolik hodin s vyplňováním začnete. Limitovanou kartu získá 100 klientů, kteří odpoví správně na všechny otázky v kvízu a jejich finální čas na časomíře je v daný den mezi 100 nejrychlejšími, stojí v pravidlech soutěže. Pokud nezadáte odpověď správně, kvíz vás k další otázce nepustí.

Čas se bude měřit na milisekundy a pokud budete mít s někým shodný výsledek, vyhraje ten, kdo je klientem banky delší dobu. Soutěžit lze až do 18. září, počet vašich pokusů není nijak omezený. Platí jen, že kvíz lze vždy vyplnit pouze 1× denně. Pokud vyhrajete, bude následně potřeba o vydání karty požádat prostřednictvím George.

Ze zájemců, kteří v soutěži o kartu neuspějí, banka následně vylosuje 1000 výherců, kteří dostanou klíč ke stažení hry Mafia: The Old Country.

Kdo nezíská fyzickou platební kartu, může si nejpozději do 17. srpna aktivovat virtuální kartu. Ta je prozatím připravená ve 3 designech, od 25. srpna přibude ještě čtvrtý. Tentokrát na motivy Mafia I: Definitive Edition. I tentokrát jde o časově limitovanou nabídku, která končí 7. září 2025.

Vizuály virtuálních platebních karet Mafia: The Old Country od České spořitelny.

Vizuály virtuálních platebních karet Mafia: The Old Country od České spořitelny.

Autor: Česká spořitelna, a.s.

Díky aktivaci virtuální karty se následně dostanete do slosování o PC Deluxe edici Mafia: The Old Country. Celkem v rámci této akce Spořitelna připravila 100 digitálních klíčů. 

Ve věrnostním programu Moneyback si pak také můžete od 18. do 24. srpna 2025 aktivovat 20% slevu na hru Mafia: The Old Country pro Xbox a PS5 verze. Akční nabídka je připravena pro 1000 nejrychlejších klientů Spořitelny, kteří využijí kód získaný z Moneybacku a uplatní jej v prostředí partnerského e-shopu Xzone. Podmínkou je zaplatit kartou Visa od České spořitelny.

Nově uzavřená spolupráce s herním studiem 2K a Hangar 13 je důkazem, že to s podporou gamingu myslíme opravdu vážně. Dlouhodobá podpora gamingu nám jako bance významně pomáhá zvyšovat povědomí mezi mladou generací a otevírat důležitá témata spojená s podporou sebevědomí, finančního zdraví a kyberbezpečnosti. Zároveň se nám díky předchozí kampaně podařilo zvýšit i akvizici nových klientů, kterých bylo více než dva tisíce,  říká Jakub Kuneš, který má v České spořitelně gaming na starosti.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 7. 8. 2025

Dále u nás najdete

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

Test Seat Arona 1.0 TSI: Stará škola, která vykouzlí úsměv na tváři

CSR podporuje dlouhodobé dobré vztahy se zaměstnanci

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Krize technologického průmyslu pokračuje i kvůli AI

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).