Česká spořitelna už má pod sebou všechny zdravé úvěry padlé Sberbank

Autor: Dalibor Chvátal

V průběhu posledního dubnového víkendu 2023 přešly poslední zdravé úvěry, tedy ty, které jsou pravidelně splácené, ze zkrachovalé Sberbank do České spořitelny. Nyní už jsou tyto úvěry patřící více než 3000 firmám a 27 500 fyzickým osobám převedeny do vlastnictví a správy České spořitelny kompletně, v plném počtu.





Znamená to, že pokud jste bývali klienty Sberbank, můžete od 2. května (tedy po více než roce) opět v plné míře využívat bankovní finanční služby, které bude nyní poskytovat Česká spořitelna. Květnovou splátku už budete posílat na svůj nový účet u Spořitelny.





Své závazky musí převedení klienti od 1. května 2023 hradit pouze na nové bankovní účty v České spořitelně, o kterých byli v průběhu dubna informováni doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky. Pokud by poslali splátku svého úvěru i po 1. květnu 2023 opět do Sberbank CZ, nebude již akceptována a bude jim vrácena zpět na bankovní účet, odkud byla platba zaslána, říká insolvenční správkyně Jiřina Lužová. Přeji převedeným klientům do budoucna mnoho úspěchů a omlouvám se jim za komplikace, kterým byli během posledního roku v insolvenčním řízení Sberbank CZ vystaveni. Jsem ráda, že se podařilo smlouvu s Českou spořitelnou rychle vypořádat, a moc děkuji všem, kteří se na přípravě a úspěšném převodu našich klientů do České spořitelny podíleli, dodává.

Tím se však brána za insolvenčním procesem Sberbank nezavírá. Stále pokračuje výběrové řízení na prodej nevýkonných, tedy nesplácených úvěrů, kterých v případě padlé banky není právě málo. Klientů, kteří se domnívali, že jim kvůli krachu banky odpadá povinnost splácet, bylo cca 17 %.

Stále je v běhu také příprava na přezkum věřitelů Sberbank insolvenčním soudem, který by měl začít ještě ve druhém čtvrtletí letošního roku (část věřitelů již byla přezkoumána na podzim loňského roku). Poté už bude moct insolvenční správkyně vyplácet pohledávky všech věřitelů formou částečného rozvrhu, k čemuž by mělo dojít v posledním čtvrtletí letošního roku.