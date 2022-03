Česká spořitelna umožňuje nákup zlatých slitků přes mobilní aplikaci

Česká spořitelna nově nabízí možnost nakoupit zlaté slitky přes mobilní bankovnictví George. Zájemci si mohou vybrat ze čtyř variant o váze 10, 31, 50 a 100 gramů a poté si je vyzvednout na některé z 12 poboček České spořitelny, nejpozději do 50 dnů od okamžiku, kdy obdrží pokyn k jejich vyzvednutí (pomocí SMS a e-mailu).

Zlaté slitky si přes mobilní aplikaci George můžete koupit v pracovní dny od 9:30 do 16 hodin za aktuální cenu v daném okamžiku. Pokud by si chtěli slitek koupit mimo tuto dobu, můžete si nastavit maximální cenu, jakou jste ochotni zaplatit, a transakce se realizuje hned při startu obchodování v nejbližší pracovní den. Pokud by aktuální cena zlata byla vyšší než ta vámi nastavená, transakce se nezrealizuje.

Naším hlavním cílem pro rok 2022 je digitalizace investování. Prvním konkrétním krokem v letošním roce je právě pořízení fyzického zlata online, které klientům umožňujeme jako první banka v České republice. Do konce roku bychom rádi nabídli možnost nákupu zlatých slitků i desktopové verzi bankovnictví George, uvedl Roman Choc z České spořitelny.

Obecně si zlaté slitky můžete koupit na více než 50 pobočkách Spořitelny. Po zakoupení v mobilní aplikaci je ale možno je vyzvednout jen na těchto 12 pobočkách: