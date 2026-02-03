Měšec.cz  »  Česká spořitelna u nových úvěrů garantuje sazbu 4,99 % ročně. Dá ji i těm, kteří si u ní sloučí půjčky

Česká spořitelna u nových úvěrů garantuje sazbu 4,99 % ročně. Dá ji i těm, kteří si u ní sloučí půjčky

Gabriela Hájková
Dnes
peníze, finance, půjčka, půjčky, úvěr, úrok, sazba Autor: Shutterstock

Česká spořitelna poskytuje do konce dubna půjčku s garantovanou úrokovou sazbou 4,99 % ročně. Akce však platí jen pro ty, kteří si tu chtějí půjčit více prostředků. 

Zvýhodněnou sazbu totiž mohou získat jen klienti, kteří si nově požádají o půjčku aspoň ve výši 150 000 Kč nebo ti, kteří si úvěr aspoň v této hodnotě pořídí na refinancování půjček od konkurence (část může být i neúčelová, podmínka se týká minimální celkové výše úvěru).

Žádost o úvěr přitom nesmí být starší než datum, od kdy akce běží (dle podmínek akce je to 30. ledna 2026) a smlouva o úvěru musí být podepsána nejpozději poslední dubnový den.

Sazba u nabídky je garantovaná. To znamená, že pokud splníte podmínky akce a projdete úspěšně skóringem (kritéria pro schopnost splácet), získáte ji. Maximálně mohou klienti za zvýhodněných podmínek získat 2,5 mil. Kč.

Akce se však nevztahuje na úvěry, jejichž účelem by bylo úplně nebo aspoň zčásti refinancovat úvěry České spořitelny. V rámci akce banka neposkytuje výhodu v podobě odpuštění splátek.

Banka neúčtuje poplatek za vyřízení úvěru ani měsíční poplatek za správu úvěru. RPSN je u této půjčky ve výši 5,18 %. 

O půjčku je možné požádat na pobočce nebo v digitálním bankovnictví George. 

Přesná pravidla této akce si můžete stáhnout na webu banky.

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

