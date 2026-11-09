Česká spořitelna téměř zdvojnásobila úrok u ročního vkladu. U některých sazby ale snížila

Za uložení peněz na rok na termínovaný vklad České spořitelny nově dostanete 3,50 % p.a. místo 1,85 % p.a.. Česká spořitelna přidala i u půlročního vkladu. U standardních vkladů na dva a čtyři měsíce ale sazby klesly.
Nové úrokové sazby platí od 1. 11. 2026. Půlroční vklad má nově 3,40 % p.a. místo 2,20 %. U 2měsíčního a 4měsíčního vkladu banka snížila dosavadní sazbu 3,60 % p.a. na 3,20 %, respektive 3,30 % p.a..
Roční vklad u služby Premier se nově úročí 3,50 % p.a. místo 1,90 %. Klienti Erste Premier si nově mohou sjednat také dvouměsíční a čtyřměsíční vklad. U těchto dvou splatností dostanou stejné sazby jako u standardního vkladu.
V segmentu Premier přibyla nová možnost 2měsíčních a 4měsíčních vkladů.
Termínovaný vklad
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|1,95 → 2 %
|2 měsíce
|3,60 → 3,20 %
|3 měsíce
|2,25 %
|4 měsíce
|3,60 → 3,30 %
|6 měsíců
|2,20 → 3,40 %
|1 rok
|1,85 → 3,50 %
Termínovaný vklad Premier
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|1,95 → 2 %
|2 měsíce
|3,20 % (novinka)
|3 měsíce
|3,30 %
|4 měsíce
|3,30 (novinka)
|6 měsíců
|2,25 → 3,40 %
|1 rok
|1,90 → 3,50 %
|2 roky
|0,30 %
Aktuální data pro listopad 2026
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