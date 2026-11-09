Měšec.cz

Česká spořitelna téměř zdvojnásobila úrok u ročního vkladu. U některých sazby ale snížila

Dalibor Z. Chvátal
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Česká spořitelna Autor: Česká spořitelna, a. s.
Ilustrační fotografie. Pobočka České spořitelny, Future Lab, Na Perštýně 342/1, Praha. (2024)
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Za uložení peněz na rok na termínovaný vklad České spořitelny nově dostanete 3,50 % p.a. místo 1,85 % p.a.. Česká spořitelna přidala i u půlročního vkladu. U standardních vkladů na dva a čtyři měsíce ale sazby klesly.

Nové úrokové sazby platí od 1. 11. 2026. Půlroční vklad má nově 3,40 % p.a. místo 2,20 %. U 2měsíčního a 4měsíčního vkladu banka snížila dosavadní sazbu 3,60 % p.a. na 3,20 %, respektive 3,30 % p.a..

Roční vklad u služby Premier se nově úročí 3,50 % p.a. místo 1,90 %. Klienti Erste Premier si nově mohou sjednat také dvouměsíční a čtyřměsíční vklad. U těchto dvou splatností dostanou stejné sazby jako u standardního vkladu.

V segmentu Premier přibyla nová možnost 2měsíčních a 4měsíčních vkladů.

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 1,95 → 2 %
2 měsíce 3,60 → 3,20 %
3 měsíce 2,25 %
4 měsíce 3,60 → 3,30 %
6 měsíců 2,20 → 3,40 %
1 rok 1,85 → 3,50 %

Termínovaný vklad Premier

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 1,95 → 2 %
2 měsíce 3,20 % (novinka)
3 měsíce 3,30 %
4 měsíce 3,30 (novinka)
6 měsíců 2,25 → 3,40 %
1 rok 1,90 → 3,50 %
2 roky 0,30 %

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  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,87 % p.a. Fio banka
  • 3,80 % p.a. Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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