Česká spořitelna staví byty s dostupným nájemným ve Žďáru nad Sázavou

Autor: Dostupné bydlení

Společnost Dostupné bydlení České spořitelny plánuje vybudovat ve Žďáru nad Sázavou dřevostavbové nízkonákladové domy, které mají v budoucnu posloužit pro levnější nájemné bydlení. Je to první plán výstavby, který se má uskutečnit jinde, než v hlavním městě.





Pozemky pro výstavbu poskytlo město Žďár nad Sázavou, stavebníkem bude společnost Nema. Vlastníkem nemovitostí bude Česká Spořitelna, respektive její dceřiná společnost Dostupné bydlení.





V plánu je celkem 34 cenově dostupných bytů ve dvou samostatných budovách a také 24 parkovacích míst. Byty bude Spořitelna nabízet zaměstnancům v klíčových potřebných profesích, tedy například policistům, zdravotníkům, učitelům a podobně.

Žďárský projekt získá peníze z dotačního programu Nájemní bydlení od Státního fondu podpory investic (SFPI).

Je to slibný nový začátek. V loňském průzkumu nám vyšlo, že skoro 70 % obcí je se svými byty nespokojených a chtějí s tím něco udělat. Někde jich mají málo a plánují stavět, jinde je třeba nemovitosti opravit. Pro obce je to důležitý nástroj, když potřebují například startovací byty pro mladé rodiny nebo bydlení pro seniory. Taky to může být rozhodující benefit pro zdravotníky a učitele, kteří někde zoufale chybí, řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Podobně Česká spořitelna buduje nájemní byty pro lidi pomáhajících profesí v Praze, a to v Praze 9 ve Vysočanech a na Střížkově. Vy Vysočanech má vzniknout 600 nájemních bytů a na Střížkově dalších 254. V těchto bytech má být nájemné levnější o cca 20 % než je na trhu obvyklé a bude začínat od ceny 9600 Kč měsíčně. V 90 % se jedná o byty velikosti 1kk (51 bytů) a 2kk (152 bytů). Bytů o dispozici 3kk je jen 17.

Ceny nájemného se v Praze zvýšily mezi lety 2022 a 2023 zvýšily o 25 % (dříve 325 Kč/m2, nyní 407 Kč/m2), přičemž výstavba meziročně poklesla o 53 %. To představuje velký problém v dostupnosti bydlení.

Budujeme tu 254 bytů pro veřejně důležitá povolání, pro lidi, kteří pomáhají jiným lidem, aby se tady v Praze lépe žilo. Je to 254 bytů na metru Střížkov, které jsou určené pro učitele, sestřičky, zdravotní personál, zaměstnance domovů důchodců, aby Praha mohla dále dobře fungovat, uvedl před časem Marek Bláha ze společnosti Dostupné bydlení České spořitelny. Tento bytový komplex by měl být dokončen v první polovině roku 2025.

Další výstavba levnějšího nájemního bydlení by mohla vzniknout také na pražském Opatově, kde je v přípravě cca 150 bytových jednotek.