Česká spořitelna snížila úrokové sazby u dětského spoření. Drobně změnila i termínované vklady

Česká spořitelna od 1. 1. 2026 mírně snížila úrokové sazby na dětských spořicích účtech. Došlo také ke snížení úrokových sazeb termínovaných vkladů pro běžný segment a nově už banka nesjednává vklady delší než 6 měsíců.
Spořicí účet pro děti do 18 let
Jde o základní spořicí účet pro děti bez dalších podmínek.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 100 000
|100 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,05 → 2,80 %
|0,01 %
Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
Tento spořicí účet je s drobnou podmínkou:
- Na účet přijde měsíčně min. 50 Kč, jinak úroková sazba klesne na 2,60 % p.a. (bylo 3,05 % p.a.)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 100 000
|100 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,05 → 3,80 %
|0,01 %
Změny nastaly i u termínovaných vkladů, podrobnosti ukazuje tabulka níže:
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,10 → 1,95 %
|3 měsíce
|2,50 → 2,25 %
|6 měsíců
|2,20 %
|1 rok
|2,15 % → už se nesjednává
|2 roky
|2 % -> už se nesjednává
|3 roky
|0,05 % -> už se nesjednává
Úrokové sazby pro prémiové klienty jsou mírně vyšší a v tomto segmentu lze nadále sjednat termínovaný vklad na 1 a 2 roky, ale moc se to nevyplatí.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|1,95 %
|3 měsíce
|2,25 %
|6 měsíců
|2,20 → 2,25 %
|1 rok
|1,85 → 1,90 %
|2 roky
|0,30 %
Aktuální data pro leden 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,21 % p.a. TRINITY BANK
- 3,20 % p.a. Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
- 3,60 % p.a. Inbank
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.