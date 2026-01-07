Měšec.cz  »  Česká spořitelna snížila úrokové sazby u dětského spoření. Drobně změnila i termínované vklady

Česká spořitelna snížila úrokové sazby u dětského spoření. Drobně změnila i termínované vklady

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Česká spořitelna Autor: Dalibor Z. Chvátal

Česká spořitelna od 1. 1. 2026 mírně snížila úrokové sazby na dětských spořicích účtech. Došlo také ke snížení úrokových sazeb termínovaných vkladů pro běžný segment a nově už banka nesjednává vklady delší než 6 měsíců.

Spořicí účet pro děti do 18 let

Jde o základní spořicí účet pro děti bez dalších podmínek.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 100 000 100 001 – neomezeno
Bez omezení 3,05 → 2,80 % 0,01 %

Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)

Tento spořicí účet je s drobnou podmínkou:

  • Na účet přijde měsíčně min. 50 Kč, jinak úroková sazba klesne na 2,60 % p.a. (bylo 3,05 % p.a.)
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 100 000 100 001 – neomezeno
Bez omezení 4,05 → 3,80 % 0,01 %

Změny nastaly i u termínovaných vkladů, podrobnosti ukazuje tabulka níže:

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,10 → 1,95 %
3 měsíce 2,50 → 2,25 %
6 měsíců 2,20 %
1 rok 2,15 % → už se nesjednává
2 roky 2 % -> už se nesjednává 
3 roky 0,05 % -> už se nesjednává

Úrokové sazby pro prémiové klienty jsou mírně vyšší a v tomto segmentu lze nadále sjednat termínovaný vklad na 1 a 2 roky, ale moc se to nevyplatí.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 1,95 %
3 měsíce 2,25 %
6 měsíců 2,20 → 2,25 %
1 rok 1,85 → 1,90 %
2 roky 0,30 %

Aktuální data pro leden 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,21 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,20 % p.a. Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
  • 3,60 % p.a. Inbank
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Finanční limity, které se od letoška mění

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).