Česká spořitelna slaví rekord. Její úvěrové portfolio přesáhlo 1 bilion Kč

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Česká spořitelna oznámila neauditované hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2023, podle kterých dosáhla 14,6 mld. Kč čitého zisku. Úvěrové portfolio přesáhlo poprvé v historii 1 bilion Kč, přesně 1006,3 mld. Kč.





Zcela zásadní přitom je, že i při rostoucím objemu poskytovaného financování vykazuje naše portfolio excelentní zdraví a nedochází k navyšování podílu problémových úvěrů, říká Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení. Nic na tom nemění ani úspěšná akvizice úvěrového portfolia Sberbank, která podpořila náš úvěrový růst a navíc pomohla posílit stabilitu domácího bankovního trhu, a také připravovaná akvizice spotřebitelských úvěrů Hello bank, upřesňuje.





Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. září 2023 výše 1 878,2 mld. Kč, čímž vzrostla ve srovnání s prosincem 2022 o 14,5 %. Je to dáno především růstem úvěrů bankám.

Portfolio úvěrů domácnostem se v meziročním srovnání zvýšilo o 8,7 % na 634,9 mld. Kč, díky hypotékám fyzickým osobám (+9,6 %), úvěrům poskytnutých Stavební spořitelnou (+7,2 %) a spotřebitelským úvěrům (+8,6 %). Objem úvěrů korporátním subjektům meziročně vzrostl o 6,4 % na 367,2 mld. Kč, zapříčiněný nárůstem u velkých korporací (+4,8 %), malých a středních podniků (+8,2 %) a financování komerčních nemovitostí (+9,6 %).

Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 1,7 % na 1 414,8 mld. Kč, na čemž se podílely růsty vkladů domácností na 932,1 mld. Kč (+1,3 % meziročně) a vkladů korporátní klientely na 324,2 mld. Kč (+9,8 % meziročně). Vklady klientů veřejného sektoru poklesly v meziročním srovnání o 9,9 % na 158,4 mld. Kč, což bylo zapříčiněno krátkodobými transakcemi. Podílové fondy vzrostly o 47 mld. Kč (+27,1 % meziročně) na 223 mld. Kč.

K 30. září 2023 byl celkový počet klientů finanční skupiny ČS 4,5 milionu a digitální bankovnictví využívalo téměř 2,2 milionu.

Celkový vlastní kapitál k 30. září 2023 vzrostl na 138,7 mld. Kč, což je o 0,7 % více než na konci roku 2022. Celkový kapitálový poměr za Skupinu České spořitelny k 30. září 2023 dosáhl 19,2 %.

Provozní zisk České spořitelny klesl v 1. až 3. čtvrtletí 2023 meziročně o 15,0 % na 18,6 mld. Kč, a to vlivem kombinace nižších provozních výnosů a vyšších provozních nákladů. Provozní výnosy se snížily v meziročním porovnání o 5,6 %, můžou za to vyšší úrokové náklady vyplacené za vklady a ztrátou z odúčtování finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty.

Čistý úrokový výnos se ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2022 snížil o 7,9 % a dosáhl 25,4 mld. Kč. Vývoj čistého úrokového výnosu je dán především prostředím vyšších úrokových sazeb, které vedlo k přecenění úroků za vklady a jehož důsledkem byl nárůst objemů vkladů a změna jejich struktury ve prospěch vkladů s vyššími úrokovými sazbami. Proto se zvýšily úrokové náklady.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 6,9 % a dosáhl 3,6 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 179,5 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných kartami České spořitelny během 1. až 3. čtvrtletí 2023 u obchodníků se ve srovnání se stejným obdobím 2022 zvýšil o 13,8 % na 306,6 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny meziročně poklesl o 27 na 1689 kusů.