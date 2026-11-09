Česká spořitelna přidala do George tři fondy s ETF. Investovat jde od stokoruny

Česká spořitelna od 9. 11. 2026 nabízí tři podílové fondy pod názvem George Strategies. Ty můžete sjednat jen v mobilní aplikaci banky George. Minimální nákup je za 100 Kč. Nákup a odkup podílových listů je bez poplatku. Poplatek za správu je u všech tří fondů stejný – 0,69 % ročně.
Nové podílové fondy se mezi sebou liší hlavně tím, kolik peněz dávají do akcií.
|Fond
|ISIN
|Stupeň rizika
|Investiční horizont
|Očekávaný průměrný výnos
|Grounded
|CZ1005101020
|nejnižší – 30 % akcií
|4 roky
|2,58 % p.a.
|Explorer
|CZ1005101038
|střední – 60 % akcií
|5 let
|5,82 % p.a.
|Visionary
|CZ1005101012
|nejvyšší riziko – 90 % akcií
|7 let
|9,64 % p.a.
Největší část portfolia tvoří ETF, tedy fondy obchodované na burze. Přes ně se pak fond dostane k akciím firem z různých zemí nebo ke státním a firemním dluhopisům. V portfoliu mohou být také komodity a drahé kovy.
Od ledna do září 2026 zadali klienti Spořitelny přes milion jednorázových investičních pokynů. Podle banky jich 52 % prošlo přes George. U těchto pokynů tak digitální bankovnictví poprvé předstihlo pobočky, kdy klienti v něm zadávají také dvě třetiny pravidelných investic.