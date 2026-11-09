Měšec.cz

Česká spořitelna přidala do George tři fondy s ETF. Investovat jde od stokoruny

Ondřej Chlup
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George, Česká spořitelna Autor: Depositphotos
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Česká spořitelna od 9. 11. 2026 nabízí tři podílové fondy pod názvem George Strategies. Ty můžete sjednat jen v mobilní aplikaci banky George. Minimální nákup je za 100 Kč. Nákup a odkup podílových listů je bez poplatku. Poplatek za správu je u všech tří fondů stejný – 0,69 % ročně.

Nové podílové fondy se mezi sebou liší hlavně tím, kolik peněz dávají do akcií.

Fond ISIN Stupeň rizika Investiční horizont Očekávaný průměrný výnos
Grounded CZ1005101020 nejnižší – 30 % akcií 4 roky 2,58 % p.a.
Explorer CZ1005101038 střední – 60 % akcií 5 let 5,82 % p.a.
Visionary CZ1005101012 nejvyšší riziko – 90 % akcií 7 let 9,64 % p.a.

Největší část portfolia tvoří ETF, tedy fondy obchodované na burze. Přes ně se pak fond dostane k akciím firem z různých zemí nebo ke státním a firemním dluhopisům. V portfoliu mohou být také komodity a drahé kovy. 

Od ledna do září 2026 zadali klienti Spořitelny přes milion jednorázových investičních pokynů. Podle banky jich 52 % prošlo přes George. U těchto pokynů tak digitální bankovnictví poprvé předstihlo pobočky, kdy klienti v něm zadávají také dvě třetiny pravidelných investic.

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Autor aktuality

Ondřej Chlup

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