Česká spořitelna jde mezi hráče online her. Má pro ně virtuální karty a slevový program

Česká spořitelna cílí na novou skupinu zákazníků. Těmi jsou gameři, tedy hráči počítačových online her, kteří využívají populární herní platformu Twich. Podle průzkumu, který si banka nechala udělat ve spolupráci s agenturou NMS, ví, že tzv. gamingu se v České republice věnuje 37 % obyvatel, což je zhruba 2,5 milionu lidí. Tito lidé díky své zábavě udělají velké množství finančních transakcí, počínaje pořízením herního počítače, konzole, příslušenství a her, ale posléze mají výdaje i v průběhu samotného hraní her.





Spořitelna se rozhodla vstoupit na tuto globálně nejpopulárnější herní sociální síť Twich a oslovit právě komunitu českých hráčů online her. V nové komunikační kampani jim chce nabízet rady, tipy a informace v oblasti financí a finančního zdraví v oblasti počítačových her.





V herním průmyslu dochází k obrovskému množství finančních transakcí. Ne všichni hráči přitom vědí, jak s penězi zodpovědně nakládat. Proto jim chceme pomáhat prostřednictvím rad, tipů či návodů, na jejichž základě budou hráči úspěšnější nejen v hraní ve virtuálním prostředí, ale i v reálném světě, říká Monika Hovorková, která má v České spořitelně na starosti budování značky a komunikaci. Máme potvrzené řadou výzkumů a studií, mimo jiné od respektovaného National Institute of Health, že gaming rozvíjí mnoho užitečných životních kompetencí, jako jsou znalost jazyků, schopnost rozhodování, týmovost, trpělivost, postřeh, kreativita nebo strategické myšlení, dodává.

Kampaň poběží zejména na online platformách YouTube, TikTok a Instagram, na českých herních webech a také na streamovací platformě Twitch. Bude cílit zejména na skupinu hráčů ve věku 18–35 let.

„S naším ambasadorem Petrem Jirákem, známým pod přezdívkou Xnapy, budeme vytvářet pravidelný gamingový seriál na Twitchi, kde otevřeme nová gamingová témata, týkající se financí a finančního zdraví, podpory sebevědomí a kyberbezpečnosti, na něž se chceme dlouhodobě zaměřovat,” říká Jakub Kuneš, který o oblast gamingu v České spořitelně pečuje.

Spolu s kampaní Spořka zavádí nové virtuální George karty, jejichž uživatelé získají odměny ve slevovém programu Moneyback.

Od 7. srpna 2023 si můžete v bankovnictví George některou z nabízených virtuálních karet pořídit. Jsou k dispozici ve třech limitovaných motivech: Fiery revenge, Leviathan a Blazing wolf. Do budoucna se však Spořitelna chystá virtuální karty s tématem gamingu rozšiřovat.

V programu Moneyback bude mít Spořitelna v následujících týdnech slevu na kroužky od Bridge Academy, což je společnost, která pořádá pro příměstské tábory a kempy, kdese děti učí programování v Minecraftu a Unity. Další speciální nabídkou se zvýhodněnými cenami bude Microsoft Game Pass Ultimate a Sleva do Playzone arény v Praze na Chodově.