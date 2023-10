Česká spořitelna i Buřinka snížily úrokové sazby na hypotéky. Kolik nyní ušetříte?

Autor: Depositphotos

Česká spořitelna (ČS) spolu s Buřinkou (Stavební spořitelnou ČS) snížily od 27. října 2023 úrokové sazby u hypoték, respektive u některých délek fixace. Snížení se týká všech fixací úrokových sazeb s výjimkou jednoleté, a to v rozmezí o 0,10 p.b. až 0,30 p.b. Minimální sazba u hypoték bude nově začínat na 5,74 % u fixace na 5, 8 a 10 let, u Hypoúvěru od Buřinky bude nově začínat na 5,74 % u fixace na 6 let.





Nejvíce jsou poptávané fixace na dobu 3 let, kde nově začíná úroková sazba od 5,74 % p.a.





Sazby pro novou hypotéku do výše 80 % hodnoty zastavované nemovitosti (LTV) Fixace Původní roční výše úrokových sazeb Úrokové sazby od 27. 10. 2023 1 rok 6,64 % 6,64 % 2 roky 6,64 % 6,34 % 3 roky 6,24 % 5,94 % 4 roky 6,14 % 5,84 % 5 let 5,84 % 5,74 % 8 let 5,84 % 5,74 % 10 let 5,84 % 5,74 % 15 let 5,94 % 5,84 % 20 let 6,04 % 5,94 %

O kolik nyní zaplatíte méně?

Příklad

Nejčastěji lidé žádají o hypotéku ve výši kolem 3 milionů Kč. Pokud tedy budeme počítat s přesnou částkou 3 mil. Kč na dobu 30 let, pak budou měsíční splátky vypadat následovně:

Kolik zaplatíte v měsíčních splátkách hypotéky? Délka fixace Nová úroková sazba p.a. Dosavadní měsíční splátka v Kč Nová měsíční splátka v Kč 1 rok 6,64 % 19 239 19 239 2 roky 6,34 % 19 239 18 647 3 roky 5,94 % 18 452 17 871 4 roky 5,84 % 18 257 17 679 5 let – 10 let 5,74 17 679 17 488 15 let 5,84 17 871 17 697 20 let 5,94 18 064 17 871

Měsíční splátky jsme spočítali na kalkulačce Měšec.cz.