Česká spořitelna dá za otevření účtu 1000 Kč nebo zaplatí roční dálniční poplatek. Má to jednu podmínku

Od České spořitelny nově dostanete za sjednání osobního účtu Standard nebo Plus bonus v podobě roční elektronické dálniční známky v hodnotě 1500 Kč (případně ekologické varianty za 750 Kč), nebo 1000 Kč na účet. Podmínkou je, že vám účet sjedná poradce společnosti Kapitol nebo Kooperativa pojišťovny. Kapitol je dceřiná poradenská organizace Vienna Insurance Group, do které patří i Kooperativa.





Doposud poradci Kapitolu s Českou spořitelnou spolupracovali zejména v oblasti sjednávání hypoték, od konce roku 2022 je tato spolupráce rozšířená také o možnost zprostředkování tzv. „osobního účtu s výhodou pro klienta“.





Pokud budete mít o sjednání některého z uvedených účtů a získání bonusu zájem, musí vás poradce Kapitolu či Kooperativy seznámit s parametry obou účtů, ověřit vaši totožnost a vyplnit ve svém pracovním portálu žádost o bankovní účet. Poté vám přijde do telefonu potvrzovací SMS kód a po jeho potvrzení dostanete do e-mailu mail s informacemi a odkazu, přes který si účet založíte digitálně. Vaše data se současně odešlou do systému Spořitelny.

Následně vás Spořitelna do 24 hodin kontaktuje a vyzve, abyste si účet aktivovali přes odkaz, který vám zašle (to platí pro variantu účtu Standard), nebo osobně na pobočce (u varianty Plus i Standard). Po aktivaci účtu získáte zvolený bonus.

Nabídka platí do odvolání, není časově omezena.