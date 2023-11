Česká spořitelna chystá levné nájemní byty pro pracovníky v potřebných profesích. Kdo bude platit o 20 % méně?

Autor: Česká spořitelna, a.s.

Společnost Dostupné bydlení České spořitelny rozjíždí výstavbu 220 nových nájemních bytů v projektu Harfa, který leží na území Prahy 9. Přidá je k již zahájené výstavbě předchozích rozestavěných 600 bytů, kterou letos spustila na pražském Střížkově (rovněž v Praze 9). Pronájem těchto nemovitostí je speciálně určený pro zaměstnance pracující například ve zdravotnictví, školství, v sociálních službách či například u bezpečnostních a záchranných složek.





V těchto bytech má být nájemné levnější o cca 20 % než je na trhu obvyklé a bude začínat od ceny 9600 Kč měsíčně. V 90 % se jedná o byty velikosti 1kk (51 bytů) a 2kk (152 bytů). Bytů o dispozici 3kk je jen 17.





Majitelem rozestavěných nemovitostí je Česká spořitelna, respektive Dostupné bydlení České spořitelny. Developerem rozestavěných projektů je společnost FINEP. Do projektů je zapojena také radnice Městské části Prahy 9, která má za úkol oslovit nemocnice, školy, sociální služby a další, aby jejich vedení mezi svými zaměstnanci vytipovalo lidi, kteří takové bydlení nutně potřebují.

Bydlení je nejhůře dostupné za 25 let. To je prostě smutná realita, se kterou musíme bojovat – a to jak na úrovni města, tak na úrovni jednotlivých městských částí. I proto jsem velmi rád, že se nám na Devítce podařilo uzavřít memorandum o spolupráci s DBČS, které zajistí výstavbu dalších cenově dostupných nájemních bytů, říká starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Dodává, že podporou zdravotníků, učitelů a sociálních pracovníků získá bonus i samotná Praha 9. V konečném důsledků to znamená, že se zlepší kvalita života nejen pro obyvatele Prahy 9, a to je za mě ten největší přínos, uvedl starosta.

Ceny nájemného se v Praze zvýšily mezi lety 2022 a 2023 zvýšily o 25 % (dříve 325 Kč/m2, nyní 407 Kč/m2), přičemž výstavba meziročně poklesla o 53 %. To představuje velký problém v dostupnosti bydlení.

Jak už bylo výše řečeno, kromě Harfy se staví bytový komplex pro potřebné profese na pražském Střížkově, jen pár set metrů od metra.

Budujeme tu 254 bytů pro veřejně důležitá povolání, pro lidi, kteří pomáhají jiným lidem, aby se tady v Praze lépe žilo. Je to 254 bytů na metru Střížkov, které jsou určené pro učitele, sestřičky, zdravotní personál, zaměstnance domovů důchodců, aby Praha mohla dále dobře fungovat, řekl Marek Bláha ze společnosti Dostupné bydlení České spořitelny. Tento bytový komplex by měl být dokončen v první polovině roku 2025.

Levnější ájemní bydlení by mohlo vzniknout i na Opatově na Jižním Městě, kde je v přípravě výstavba 150 bytových jednotek.