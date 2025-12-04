Měšec.cz  »  Česká pošta zpřísní dobírku, maximem bude 100 000 Kč. Důvodem je zneužívání služby

Česká pošta zpřísní dobírku, maximem bude 100 000 Kč. Důvodem je zneužívání služby

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

8.10.25 1*/pošta, logo Česká pošta Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Česká pošta od 1. 1. 2026 změní některé podmínky základních poštovních služeb. Jak server Měšec.cz zjistil, jednou ze změn je stanovení maximální dobírkové částky (původní dokument).

Dobírková částka pro tuzemské zásilky nově nebude moci překročit limit 100 000 Kč. Jedním z důvodů, proč jsme přistoupili k zastropování částky, je fakt, že tímto způsobem mohlo docházet k obcházení pravidel bank a umělému zvyšování bonity účtu, vysvětlil na dotaz Měšce tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Pošta se tímto krokem začala bránit zneužívání služby, kdy si někteří klienti bank posílali dobírky sami sobě, na přepážce pošty nebo u doručovatele je zaplatili kartou a následně díky tomu inkasovali cashback od své banky, nebo s pomocí dobírky přesouvali peníze z kreditních karet na spořicí účty.

Dobírka na vysoké částky bývá občas i součástí obchodních vztahů, kdy firmy si takto mezi sebou posílají a platí faktury. 

V poslední řadě tímto způsobem bylo možné „legalizovat“ různé druhy příjmů, s nastaveným limitem se takové transakce budou jednak komplikovat, ale zároveň prodražovat. Česká pošta navíc sama musí dodržovat zákonná pravidla AML, s nastaveným stropem se tak zhorší možnosti pro nelegální finanční operace.

To vše s novým limitem bude výzmamně ztížené.

V praxi to nově bude fungovat tak, že jakákoli poštovní služba, kde bude služba dobírky, bude mít strop na 100 000 Kč. Dotkne se to všech služeb, tj. doporučených zásilek s dobírkou, balíků i EMS zásilek.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Proč přichází éra suverénních datových center?

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).