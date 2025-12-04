Česká pošta zpřísní dobírku, maximem bude 100 000 Kč. Důvodem je zneužívání služby

Česká pošta od 1. 1. 2026 změní některé podmínky základních poštovních služeb. Jak server Měšec.cz zjistil, jednou ze změn je stanovení maximální dobírkové částky (původní dokument).
Dobírková částka pro tuzemské zásilky nově nebude moci překročit limit 100 000 Kč.
Jedním z důvodů, proč jsme přistoupili k zastropování částky, je fakt, že tímto způsobem mohlo docházet k obcházení pravidel bank a umělému zvyšování bonity účtu, vysvětlil na dotaz Měšce tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
Pošta se tímto krokem začala bránit zneužívání služby, kdy si někteří klienti bank posílali dobírky sami sobě, na přepážce pošty nebo u doručovatele je zaplatili kartou a následně díky tomu inkasovali cashback od své banky, nebo s pomocí dobírky přesouvali peníze z kreditních karet na spořicí účty.
Dobírka na vysoké částky bývá občas i součástí obchodních vztahů, kdy firmy si takto mezi sebou posílají a platí faktury.
V poslední řadě tímto způsobem bylo možné „legalizovat“ různé druhy příjmů, s nastaveným limitem se takové transakce budou jednak komplikovat, ale zároveň prodražovat. Česká pošta navíc sama musí dodržovat zákonná pravidla AML, s nastaveným stropem se tak zhorší možnosti pro nelegální finanční operace.
To vše s novým limitem bude výzmamně ztížené.
V praxi to nově bude fungovat tak, že jakákoli poštovní služba, kde bude služba dobírky, bude mít strop na 100 000 Kč. Dotkne se to všech služeb, tj. doporučených zásilek s dobírkou, balíků i EMS zásilek.