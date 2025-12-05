Česká pošta rozšíří spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra na dalších 15 poboček

Se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR spolupracuje Česká pošta od letošního března, kdy na pěti pobočkách spustila možnost podávat nejrůznější žádosti prostřednictvím takzvaného ePodání. Od prosince lze tuto službu využít na dalších 15 pobočkách.
Česká pošta nabízí kapacity svých pošt partnerům, kteří v daném místě neposkytují své služby. Rozšíření spolupráce se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra je dalším krokem, jak přiblížit vybrané služby občanům, říká ředitelka pobočkové sítě České pošty Pavla Blumenschein.
K poštám ve Slaném, Holešově, Dvoře Králové nad Labem, Kuřimi a Tišnově nově přibudou také pobočky v obcích:
- Sedlčany
- Čáslav
- Blovice
- Sušice 1
- Stříbro
- Třeboň
- Vimperk
- Rumburk
- Podbořany
- Vrchlabí 1
- Žamberk
- Nové Město nad Metují
- Rousínov u Vyškova
- Orlová 4
- Hlubočky 3
Dosavadní spolupráci se ZP MV ČR pošta hodnotí jako úspěšnou. Podle Blumenschein stejně jako spolupráce s Úřadem práce ukázala, že lidé dostupnost základních institucí oceňují.
Jako důležitý krok k dalšímu zpřístupnění svých služeb občanům pak označila spolupráci s Českou poštou také ředitelka obchodně-organizačního úseku ZP MV ČR Deniska Kalousková.
Díky ePodání se k nám žádosti dostávají v digitální podobě bez prodlev a následných nákladů na manuální zpracování. Naši klienti, kteří preferují osobní kontakt nebo nemají možnost podat žádost elektronicky, mohou své záležitosti vyřídit rychle s asistencí proškolených pracovníků pošty, uvedla.
Pracovníci pošty při podání naskenují všechny potřebné přílohy a asistovaně vyplní požadovaný formulář v interním systému. Data poté zdravotní pojišťovně posílají pouze elektronicky, což podle pojišťovny zjednodušuje jejich další zpracování a evidenci.