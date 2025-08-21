Měšec.cz  »  Česká pošta pozastavuje příjem některých balíčků mířících do USA

Česká pošta pozastavuje příjem některých balíčků mířících do USA

Gabriela Hájková
Včera
přidejte názor

Sdílet

česká pošta, pošťák, usa, balíček, zásilka Autor: Gabriela Hájková s využitím ChatGPT

Česká pošta dočasně pozastavuje od 22. srpna příjem vybraných zásilek adresovaných do USA. Konkrétně jde o zásilky obsahujících zboží bez ohledu na jeho hodnotu. 

I nadále bude naopak možné do USA posílat zásilky s výhradně písemným sdělením či dokumenty a mezi fyzickými osobami také zásilky obsahující dary do maximální hodnoty 100 USD. I tyto zásilky však budou vyžadovat řádné vyplnění poštovního celního prohlášení s důrazem na správný a úplný popis obsahu a skutečnou hodnotu v měně země určení, tedy v USD. I přes správné a úplné vyplnění celního prohlášení může docházet k prodloužení celního řízení na vstupu do USA, což znamená delší dodací lhůty, upozornil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Dočasné pozastavení příjmu zásilek je důsledkem zrušení platnosti bezcelního režimu „de minimis“ pro veškeré poštovní zásilky s hodnotou do 800 USD dovážené do USA s účinností od 29. srpna 2025. Změna vyplývá z nového exekutivního příkazu prezidenta USA Donalda Trumpa.

Důvodem, proč k omezení příjmu zásilek dochází týden před účinností exekutivního příkazu, je skutečnost, že v momentě vstupu zboží na území USA již musí být toto zboží procleno a vyměřená částka uhrazena. Česká pošta nemůže garantovat dodání zásilky na území USA, pokud bude na České poště podána po 22. srpnu. Na dobu přepravy zásilky po její expedici z Česka nemá Česká pošta vliv, vysvětlil Vitík s tím, že americké celní orgány dosud jednoznačně nevymezily například postupy v oblasti výběru celních poplatků,  shromažďovaných údajů a způsobu spolupráce. 

Dílčí technické podrobnosti pak podle Vitíka zveřejnily až 15. srpna, takže má Česká poště jen omezený časový prostor jak pro přípravu technického přenosu dat americké straně, tak pro nastavení výběru cla, které nově musí být uhrazeno před vstupem zásilky do USA. Z tohoto důvodu není v tuto chvíli možné zajistit shodu s požadavky exekutivního příkazu, prohlásil mluvčí České pošty.

Informace o tom, jak správně vyplnit celní dokumenty pro řádné odbavení najdete na webu České pošty.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 21. 8. 2025

Dále u nás najdete

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích operačního systému

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).