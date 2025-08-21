Česká pošta pozastavuje příjem některých balíčků mířících do USA

Česká pošta dočasně pozastavuje od 22. srpna příjem vybraných zásilek adresovaných do USA. Konkrétně jde o zásilky obsahujících zboží bez ohledu na jeho hodnotu.
I nadále bude naopak možné do USA posílat zásilky s výhradně písemným sdělením či dokumenty a mezi fyzickými osobami také zásilky obsahující dary do maximální hodnoty 100 USD.
I tyto zásilky však budou vyžadovat řádné vyplnění poštovního celního prohlášení s důrazem na správný a úplný popis obsahu a skutečnou hodnotu v měně země určení, tedy v USD. I přes správné a úplné vyplnění celního prohlášení může docházet k prodloužení celního řízení na vstupu do USA, což znamená delší dodací lhůty, upozornil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
Dočasné pozastavení příjmu zásilek je důsledkem zrušení platnosti bezcelního režimu „de minimis“ pro veškeré poštovní zásilky s hodnotou do 800 USD dovážené do USA s účinností od 29. srpna 2025. Změna vyplývá z nového exekutivního příkazu prezidenta USA Donalda Trumpa.
Důvodem, proč k omezení příjmu zásilek dochází týden před účinností exekutivního příkazu, je skutečnost, že v momentě vstupu zboží na území USA již musí být toto zboží procleno a vyměřená částka uhrazena. Česká pošta nemůže garantovat dodání zásilky na území USA, pokud bude na České poště podána po 22. srpnu. Na dobu přepravy zásilky po její expedici z Česka nemá Česká pošta vliv, vysvětlil Vitík s tím, že americké celní orgány dosud jednoznačně nevymezily například postupy v oblasti výběru celních poplatků, shromažďovaných údajů a způsobu spolupráce.
Dílčí technické podrobnosti pak podle Vitíka zveřejnily až 15. srpna, takže má Česká poště jen omezený časový prostor jak pro přípravu technického přenosu dat americké straně, tak pro nastavení výběru cla, které nově musí být uhrazeno před vstupem zásilky do USA.
Z tohoto důvodu není v tuto chvíli možné zajistit shodu s požadavky exekutivního příkazu, prohlásil mluvčí České pošty.
Informace o tom, jak správně vyplnit celní dokumenty pro řádné odbavení najdete na webu České pošty.