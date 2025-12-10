Měšec.cz  »  Česká pošta jde proti proudu. Zásilkám Balíkovny uloženým na poštách prodlouží úložní dobu

Česká pošta jde proti proudu. Zásilkám Balíkovny uloženým na poštách prodlouží úložní dobu

Monika Veselíková
Dnes
Balíkovna Autor: Facebook Česká pošta
Osamostatnění Balíkovny

Zásilky doručené na výdejní místo na poště bude možné vyzvednout až do 23. prosince. Prodloužení úložní doby, která standardně trvá 7 dní, platí pro všechny zásilky uložené od 11. prosince, včetně balíků uložených na výdejní místo z důvodu nezastižení na adrese.

Podle Balíkovny jde o reakci na krátké úložní doby u výdejních boxů a jejich omezenou kapacitu v předvánočním období.

Lidé před Vánoci nakupují velké množství dárků a je pro ně pohodlnější vyzvednout si je najednou na jednom místě a ve chvíli, kdy jim to vyhovuje. Prodloužením úložní doby zvyšujeme komfort pro zákazníky všech e-shopů, které na českém trhu doručujeme – včetně čínských internetových obchodů, jejichž podíl na objednávkách dál roste, říká ředitel Balíkovny Adam Hőrzenberger.

Služba se vztahuje na produkty Balíkovna, Balíkovna na adresu, Balíkovna plus, a Balík Do ruky.

Pošta dnes zároveň oznámila předpoklad hospodářského výsledku za rok 2025, který by se měl pohybovat pod úrovní – 400 mil. Kč. Pokud navíc pošta úspěšně prodá menší nemovitosti, pro které už nemá ve svém provozu využití, vykáže hospodářský výsledek za rok 2025 až na úrovni červené nuly. I pokud by příjmy z prodeje nemovitostí účetně dopadly do výsledku roku 2026, půjde o nejlepší výsledek hospodaření od roku 2018, což je úžasný výsledek práce všech zaměstnanců podniku, ocenil generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán. 

I z tohoto důvodu rozhodlo vedení podniku o vyplacení mimořádné odměny pracovníkům České pošty.

