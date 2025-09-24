Měšec.cz  »  Česká pošta bude umožňovat výběr hotovosti kartou na svých pobočkách. Má to ale háček

Česká pošta bude umožňovat výběr hotovosti kartou na svých pobočkách. Má to ale háček

Gabriela Hájková
Dnes
Platební karta Autor: Depositphotos

Česká pošta testuje službu, která umožní klientům všech bank vybrat platební kartou hotovost. Novinku postupně spustí v pilotním režimu na 106 pobočkách v Pardubickém kraji (jde o pošty bez bankomatu). Později by měla být služba zavedena na všechny pobočky včetně těch s označením Partner. Cílem je zvýšit dostupnost hotovosti i v místech bez bankomatu nebo pobočky banky.

Poděkování patří zástupcům samospráv a partnerům z ČSOB, kteří se na vzniku služby podíleli. Pošta tak naplňuje své transformační poslání – být otevřenou infrastrukturou pro široké spektrum partnerů a být pomocníkem občanů v běžných životních situacích, uvedl k zavádění služby generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Každá pobočka, která bude službu nabízet, bude označena logem služby Poštovní výběr kartou. Služba umožní výběr bankovek minimálně od 100 Kč maximálně do 3000 Kč bez ohledu na to, zda je k výběru použita kreditní nebo debetní karta. Musí však jít o kartu k účtu vedenému v ČR.

Za využití služby bude pošta účtovat poplatek ve výši 70 Kč. Jde o fixní částku bez ohledu na to, kolik vyberete. Klienti ČSOB budou mít na poštách i nadále jeden výběr měsíčně bez poplatku.

Jako první byla služba spuštěna na poště Pardubice 1, Na Hrádku 105, 530 02 Pardubice, od 1. října bude dostupná i na dalších poštách v rámci Pardubického kraje.

