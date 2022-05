Česká národní banka zvýšila úrokové sazby na 5,75 %. Je nejvýše od roku 1999

Česká národní banka (ČNB) při zasedání 5. května 2022 zvýšila úrokové sazby na 5,75 %, což je o 0,25 procentních bodů více oproti původnímu očekávání.

Dnešní rozhodnutí ČNB bylo pro trh překvapením, na což zareagovala koruna posílením pod hranici 24,6 Kč za euro. Hlavní sazba ČNB se tak dostala na nejvyšší úroveň od září roku 1999.





Trh po dnešním rozhodnutí čeká, že se sazby ČNB letos dostanou mírně nad hranici 6 %.

Současný vývoj je důsledkem války na Ukrajině zatížen výraznou nejistotou a má citelnější stagflační charakter, to znamená, že jde ve směru vyšší inflace a slabšího růstu ekonomiky, říká hlavní analytik České bankovní asociace Jakub Seidler.

Otázkou pro centrální banku tak je, jak nakombinovat utahování měnové politiky, aby plnila svůj mandát, ale na druhou stranu příliš nezchladila reálnou ekonomiku. Ta v současné situaci zažívá řadu dalších nepříznivých šoků v oblasti energeticky či nedostatku materiálů. Vzhledem k dalšímu silnějšímu růstu sazeb tak ČNB evidentně stále považuje za důležitější krotit inflaci než se obávat negativních dopadů vyšších sazeb na reálnou ekonomiku, dodává.

Současný vývoj už letošní dvoucifernou inflaci nezvrátí. Ta pro letošní rok setrvá nad hranicí 10 %, vrcholu by mohla dosáhnout v polovině roku, kdy by se mohla dotknout 15 %. Výhledy jsou však nyní velmi nejisté a budou do velké míry záležet na dalším vývoji válečného konfliktu a na energetickém trhu.