Česká národní banka vydává pamětní minci k poctě Celní správy. Podívejte se, jak vypadá

Gabriela Hájková
20. 8. 2025
2022-09-penize-sporeni-setreni-mince.jpg Autor: Depositphotos

Česká národní banka vydává novou pamětní minci z cyklu Instituce České republiky. Tentokrát je v prodeji od 20. srpna stříbrná mince s motivem Celní správy České republiky v nominální hodnotě 100 Kč (nominální hodnota není shodná s prodejní cenou, která odráží například náklady na výrobu nebo aktuální cenu stříbra.

Celní správa chrání ekonomické, bezpečnostní i společenské zájmy státu. Pamětní mincí chceme vyjádřit uznání práci celníků a připomenout jejich význam pro fungování státu i každodenní život, řekla k vydání nové mince členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.

Na nové pamětní minci jsou vyobrazeny motivy inspirované každodenními činnostmi úřadu. Na lícní straně je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku, zasazená do rámečku symbolizujícího oběh zboží a doplněná o vějíř bankovek, který odkazuje na výběr cel, daní a poplatků. 

Nová pamětní mince z cyklu Instituce ČR.

Líc nové pamětní mince 

Autor: Česká národní banka

Rubová strana zase zobrazuje nákladní automobil s mobilním velkokapacitním rentgenem s logem Celní správy uvnitř. 

Nová pamětní mince z cyklu Instituce ČR.

Rub nové pamětní mince 

Autor: Česká národní banka

Podobu mince navrhla medailérka Veronika Durová. Mince je ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Průměr mince je 29 mm, hmotnost 9 g a síla 1,85 mm. Centrální banka nechala vyrazit 11 200 kusů těchto mincí, vydávají se ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem.

Mince s motivem Celní správy je v pořadí čtvrtá z cyklu Instituce České republiky. Loni centrální banka vydala stříbrné mince s motivem Bezpečnostní informační služby a Nejvyššího státního zastupitelství a letos v březnu vyšla mince připomínající činnost Nejvyššího soudu.

