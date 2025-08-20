Česká národní banka vydává pamětní minci k poctě Celní správy. Podívejte se, jak vypadá

Česká národní banka vydává novou pamětní minci z cyklu Instituce České republiky. Tentokrát je v prodeji od 20. srpna stříbrná mince s motivem Celní správy České republiky v nominální hodnotě 100 Kč (nominální hodnota není shodná s prodejní cenou, která odráží například náklady na výrobu nebo aktuální cenu stříbra.
Celní správa chrání ekonomické, bezpečnostní i společenské zájmy státu. Pamětní mincí chceme vyjádřit uznání práci celníků a připomenout jejich význam pro fungování státu i každodenní život, řekla k vydání nové mince členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.
Na nové pamětní minci jsou vyobrazeny motivy inspirované každodenními činnostmi úřadu. Na lícní straně je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku, zasazená do rámečku symbolizujícího oběh zboží a doplněná o vějíř bankovek, který odkazuje na výběr cel, daní a poplatků.
Rubová strana zase zobrazuje nákladní automobil s mobilním velkokapacitním rentgenem s logem Celní správy uvnitř.
Podobu mince navrhla medailérka Veronika Durová. Mince je ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Průměr mince je 29 mm, hmotnost 9 g a síla 1,85 mm. Centrální banka nechala vyrazit 11 200 kusů těchto mincí, vydávají se ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem.
Mince s motivem Celní správy je v pořadí čtvrtá z cyklu Instituce České republiky. Loni centrální banka vydala stříbrné mince s motivem Bezpečnostní informační služby a Nejvyššího státního zastupitelství a letos v březnu vyšla mince připomínající činnost Nejvyššího soudu.