Česká národní banka vydá speciální pětitisícovku. Připomene její začátky v Československu

Česká národní banka 22. září vydá výroční bankovku v nominální hodnotě 5000 Kč (vzor 2023) s přítiskem ke 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Speciální emise připomene instituci, která před sto lety zahájila činnost jako první samostatná centrální banka Československa.
Bankovka se speciálním přítiskem který byl vytvořen aplikací fólie s nanoefekty technologií horké ražby, je vyrobena v nákladu 200 000 kusů. Získáte ji výměnou za bankovky v odpovídající nominální hodnotě na pokladnách poboček centrální banky v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Pořídit však bude možné pouze tři tyto bankovky na osobu. Pokladny budou pro zájemce o sběratelský kousek ten den otevřeny od půl osmé do čtyř.
Spolu s bankovkou bude možné pořídit také speciální přebal určený k uložení bankovky (je vyrobeno 30 000 kusů) za 100 Kč. Banka umožní získat jeden přebal na osobu. Zaplatit na něj budete moci v hotovosti, platební kartou nebo převodem prostřednictvím QR kódu.
Vydáním této výroční bankovky si připomínáme sto let od zahájení činnosti Národní banky Československé, která položila základy moderního centrálního bankovnictví na našem území. Věřím, že zaujme nejen sběratele, ale také lidi, kteří se zajímají o historii naší měny a českého bankovnictví, uvedla k chystané emisi členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.
Bankovka se speciálním přítiskem má stejné rozměry, výtvarné zpracování i ostatní parametry jako běžná pětitisícovka vzoru 2023 a je i zákonným platidlem.
Fólie na přítisku je provedena ve stříbrném metalickém designu s barevnými efekty, které se mění podle úhlu pohledu a dopadu světla. Hlavním motivem nanostruktury je slavnostní logo ČNB, jehož autorem je akademický malíř Jan Solpera, který je mimo jiné i autorem písma na českých bankovkách. Součástí přítisku jsou také dva portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na tematické stránky ČNB věnované výročí.