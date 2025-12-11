Měšec.cz  »  Česká národní banka varuje před podvodnou investicí. Zneužívá jméno Křetínského společnosti EPH

Česká národní banka varuje před podvodnou investicí. Zneužívá jméno Křetínského společnosti EPH

Gabriela Hájková
Dnes
Česká národní banka upozornila na další vlnu podvodů, která zneužívá jména známých subjektů, aby zvýšila svou důvěryhodnost. Tentokrát jde o nabídku podvodné investice obchodní platformy EPH Invest.

Útočníci v rámci podvodu zneužívají jména skupiny EPH podnikatele Daniela Křetínského a odvolávají se také na centrální banku. 

Falešné internetové stránky navíc vypadají jako zpravodajský server iDNES, ale v příkazovém řádku samozřejmě není skutečně internetová adresa, na které byste se měli nacházet (zde má správě být https://www.idnes.cz/). 

Podvodný web šíří nepravdivé informace o zajištění Českou národní bankou (ČNB). Česká národní banka nikdy nezajišťuje výnos nebo zisky ze soukromé investice ani neprovozuje obchodní platformy, zdůrazňuje Jaroslav Krejčí z odboru komunikace ČNB s tím, že pokud se podezřelá nabídka odkazuje na známou firmu nebo finanční skupinu, můžete nabídku ověřit přímo přes oficiální kontakt, který najdete přímo na webu příslušné společnosti. Na jejich web se však musíte dostat z prohlížeče, kam sami zadáte jméno společnosti. Není bezpečné k přesměrování použít jakýkoli odkaz, který jste si z prohlížeče nevygenerovali po zadání přímo vy (a měli byste si dát pozor i na výsledky označené jako „sponzorovaný odkaz“, protože i pod nimi se mohou někdy ukrývat podvodné odkazy).

Jak dále centrální banka vysvětlila, po registraci na podvodném webu dojde k přesměrování na neznámou obchodní platformu, která slibuje investici s velkým ziskem, ale žádným rizikem. I to vás může zastavit. Obecně totiž platí, že v praxi investice, které mají potenciál přinést vyšší zisk, s sebou většinou nesou i vyšší riziko ztráty. A bezpečné investice naopak zas tak vysoké zisky negenerují. 

Tento konkrétní podvod je spojený i s tím, že při registraci na sebe zanecháváte kontakt, na kterém vás později osloví osoba, jež se představují jako manažer nebo analytik. Ten vás následně přesvědčuje, abyste jim poslali své peněžní prostředky. 

Bojíte se podvodů? Podívejte se, o jakých tricích kybernetických útočníků jsme v poslední době psali.

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

