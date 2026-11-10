Měšec.cz

Česká národní banka přidala do devizových rezerv firemní dluhopisy

Ondřej Chlup
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ČNB, Česká národní banka Autor: Dalibor Z. Chvátal
Logo České národní banky na budově na Senovážném náměstí v Praze. (09/2024)
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Česká národní banka (ČNB) nově investuje část devizových rezerv do dluhopisů zahraničních firem. Správu cenných papírů krytých americkými hypotékami převzala od externích správců. Bankovní rada o obou změnách rozhodla 23. dubna 2026. Banka je z větší části provedla od července do září, uvedla v oznámení z 9. listopadu 2026.

Pro oba druhy investic má ČNB společný strop 10 % příslušného portfolia. Investuje přes fondy obchodované na burze (ETF) a deriváty navázané na dluhopisové indexy. U firemních dluhopisů vybírá indexy složené z dluhopisů v investičním pásmu, tedy s nižším rizikem nesplacení. Přes index rozkládá riziko mezi více firem.

Podle srovnání ČNB za roky 1994 až 2024 vynášely firemní dluhopisy v investičním pásmu v průměru o 0,75 až 1,35 p.b. ročně víc než americké státní dluhopisy. Banka od nich proto čeká vyšší dlouhodobý výnos rezerv.

Správu amerických hypotečních cenných papírů ČNB zadávala externím správcům od konce roku 2019. V roce 2021 ji zajišťovaly BlackRock, BNP Paribas, Goldman Sachs a UBS.

Po započtení poplatků za správu výsledky podle ČNB nesplnily její očekávání. Na hodnotě hypotečních cenných papírů se podepsal i růst úrokových sazeb v letech 2022 a 2023.

ČNB do těchto papírů ale dál investuje. V minulosti podle ní vynášely o 0,30 až 0,75 p.b. víc než americké státní dluhopisy. Od správy vlastním týmem banka čeká nižší náklady. Správu akcií převzala už v roce 2023 a hypoteční cenné papíry byly poslední částí rezerv v externí správě.

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Autor aktuality

Ondřej Chlup

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