Česká národní banka přidala do devizových rezerv firemní dluhopisy

Česká národní banka (ČNB) nově investuje část devizových rezerv do dluhopisů zahraničních firem. Správu cenných papírů krytých americkými hypotékami převzala od externích správců. Bankovní rada o obou změnách rozhodla 23. dubna 2026. Banka je z větší části provedla od července do září, uvedla v oznámení z 9. listopadu 2026.
Pro oba druhy investic má ČNB společný strop 10 % příslušného portfolia. Investuje přes fondy obchodované na burze (ETF) a deriváty navázané na dluhopisové indexy. U firemních dluhopisů vybírá indexy složené z dluhopisů v investičním pásmu, tedy s nižším rizikem nesplacení. Přes index rozkládá riziko mezi více firem.
Podle srovnání ČNB za roky 1994 až 2024 vynášely firemní dluhopisy v investičním pásmu v průměru o 0,75 až 1,35 p.b. ročně víc než americké státní dluhopisy. Banka od nich proto čeká vyšší dlouhodobý výnos rezerv.
Správu amerických hypotečních cenných papírů ČNB zadávala externím správcům od konce roku 2019. V roce 2021 ji zajišťovaly BlackRock, BNP Paribas, Goldman Sachs a UBS.
Po započtení poplatků za správu výsledky podle ČNB nesplnily její očekávání. Na hodnotě hypotečních cenných papírů se podepsal i růst úrokových sazeb v letech 2022 a 2023.
ČNB do těchto papírů ale dál investuje. V minulosti podle ní vynášely o 0,30 až 0,75 p.b. víc než americké státní dluhopisy. Od správy vlastním týmem banka čeká nižší náklady. Správu akcií převzala už v roce 2023 a hypoteční cenné papíry byly poslední částí rezerv v externí správě.