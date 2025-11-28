Měšec.cz  »  Česká národní banka ohlásila organizační změny

Česká národní banka ohlásila organizační změny

Monika Veselíková
Dnes
ČNB, Česká národní banka Autor: Dalibor Z. Chvátal
Vchod do České národní banky na Senovážném náměstí v Praze. (09/2024)

S platností od 1. prosince 2025 dojde v ČNB k organizačním změnám v sekci kancelář a sekci správní. 

Sekce kancelář nově povede Helena Dybová, dosavadní náměstkyně ředitele sekce správní. Zároveň se součástí této sekce stane Odbor lidských zdrojů, ředitelem odboru bude Miroslav Řehák, stávající zástupce náměstkyně. Zařazení odboru lidských zdrojů do sekce kancelář umožní podle centrální banky těsnější provázání personální agendy a odborného rozvoje zaměstnanců s dalšími podpůrnými činnostmi této sekce.

Ke změnám dojde také v sekci správní, která se rozšíří o agendu protokolu a těsněji se tak propojí s činností Kongresového centra a Návštěvnického centra ČNB. Náměstkem ředitele sekce správní odpovědným za tuto oblast se stane dosavadní ředitel sekce kancelář Vladimír Kruliš.

Helena Dybová pracuje v ČNB pracuje od listopadu 2021, nejprve jako ředitelka samostatného odboru lidských zdrojů a od ledna 2024 jako náměstkyně ředitele sekce správní. 

Vladimír Kruliš působil v Kanceláři prezidenta republiky jako ředitel odboru protokolu, v ČNB pracuje od dubna 2023. Nejprve působil jako hlavní expert v oblasti organizace a protokolu, od října 2023 jako ředitel sekce kancelář.

Už od roku 2004 pak v ČNB působí Miroslav Řehák. Během této doby prošel několika pozicemi v odboru lidských zdrojů. Od roku 2010 pracuje jako zástupce ředitelky odboru lidských zdrojů.

Česká národní banka nakoupila bitcoin a další digitální aktiva za milion dolarů. Chce lépe poznat nové technologie

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

