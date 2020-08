Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla kvůli koronaviru nejvíc v historii

Tuzemská ekonomika klesla ve 2. čtvrtletí letošního roku nejvíc v historii. Mezičtvrtletně to bylo o 8,4 %, meziročně o 10,7 %. Pokles způsobený pandemií koronaviru, kdy se naráz zastavila prakticky celá ekonomika, se očekával. Odhady sahaly od minus 8 % do minus 16 %. Z tohoto pohledu to vlastně nedopadlo až tak špatně.

Na to, jak si ve druhém čtvrtletí vedl automobilový průmysl, kde se vyrobilo meziročně o polovinu aut méně, nebo některé služby, které se na dva měsíce propadly na nulu, jde vlastně ještě o docela dobrý výsledek. A dokonce i ve srovnání s některými dalšími evropskými zeměmi, míní ekonom ČSOB Petr Dufek.

Nejhůře dopadl průmysl, obchod, doprava, pohostinství a ubytování. Slabá byla spotřeba, investice i zahraniční obchod.

Ekonomiku podržela opatření na podporu likvidity i kurzarbeit, který zatím brání masivnímu propouštění. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici podrobnosti, tak asi nemá smysl v tuto chvíli vyvozovat hluboké závěry. Snad jenom ten, že to mohlo dopadnout ještě podstatně hůř, doplňuje Dufek.

Vyhlídky jsou dobré, druhá vlna ale může uškodit

Teď bude důležité, jak si hospodářství povede ve druhé půlce roku. Stále totiž panuje nejistota ohledně možné druhé vlny pandemie. A právě ve druhém pololetí letoška se má ukázat, jak si ekonomika stojí. Zda došlo k oživení, nebo ne.

Prozatím to vypadá, že k oživení našlápnuto má. A co je stejně tak důležité, podobné signály nyní přicházejí také z ostatních ekonomik. Otevřená česká ekonomika se totiž bez zahraniční poptávky neobejde, říká ekonom Komerční banky Martin Gürtner.

Nové šíření koronaviru by však tenhle optimismus mohlo zchladit. Jak upozorňje Gürtner, na jednu stranu je dobré, že případná druhá vlna nepřijde z čista jasna a lze se tak na ní připravit. Zkušenost z první vlny bude v tomto ohledu nápomocná. Na druhou stranu, opětovné uzavření by však podle něj již velká část ekonomiky nemusela přežít.