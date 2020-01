 »   »  Češi většinou nemají přehled o rodinných výdajích

Veronika Němcová

Jen třetina lidí ví, kolik a za co konkrétně jejich domácnost každý měsíc zaplatí. Přehled o výdajích rodiny naopak zcela postrádá každý šestý Čech. To se promítá i do finančního plánování.

Pouze čtvrtina Čechů se dopředu zamýšlí nad svými finančními kroky a cíli. Třetina lidí naopak řeší příjem a výdaj peněz nahodile tak, jak přijdou, vyplývá z průzkumu agentury IPSOS pro Fincentrum & Swiss Life Select, který mapuje finanční chování Čechů.

Kompletní přehled o rodinných útratách za bydlení, jídlo, dopravu nebo zábavu má něco přes třetinu lidí. Výdaje si hlídá především starší generace ve věku mezi 54 a 65 lety (43 %). Naopak 17 % respondentů vůbec netuší, kam všechny peníze z domácnosti pravidelně mizí.

Logicky největší přehled mají Češi o tom, kolik jejich domácnost vydá každý měsíc na bydlení (54 %). Výsledky našeho průzkumu nasvědčují tomu, že tento typ plateb má na starosti jeden z páru bez většího vědomí toho druhého. V cenách za nájem, splátku úvěru či energie se pak orientují především ženy, říká, místopředseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select Karel Šulc.

Průzkum také ukázal, že jen čtvrtina Čechů má pro svoji domácnost vytvořený finanční plán. Skoro 40 % Čechů ale spoří vždy jen na nějakou konkrétní věc, jinak své finanční cíle a kroky neřeší. Žádné plány ani cíle pak s rodinnými financemi nemá 36 % Čechů. Řeší věci tak, jak přijdou, a postrádají přehled o tom, kolik v daném období mohou utratit.