Češi už se nebojí kupovat elektromobil z druhé ruky. Jejich dovozy výrazně rostou

Češi se přestávají bát ojetých elektromobilů. Zájem o ně se zvyšuje rekordním tempem. Informace vyplývají z analýzy Centra dopravního výzkumu (CDV), podle které za změnou stojí širší nabídka vozidel, nižší pořizovací ceny i rostoucí důvěra v elektromobilitu.
Během uplynulých devíti měsíců bylo podle informací CDV do ČR dovezeno 6,1 tisíce ojetých osobních bateriových elektromobilů. To je více než za celé dva předchozí roky dohromady (3,7 tis. v roce 2024 a 2,2 tis. v roce 2023). Ojeté elektromobily se tak podílely na registracích osobních elektromobilů z 37,7 %, přičemž více než polovina těchto automobilů (54,3 %) byla registrována na soukromé osoby.
Nejvíce byla mezi ojetými elektromobily sháňka po autech značky Tesla (skoro každý třetí letošní dovezený ojetý elektromobil), Volkswagen a BMW. Nejvíce jich majitelé registrovali v Praze, Brně, Domažlicích, Ostravě a Českých Budějovicích. Letos byly nejčastěji registrovány 4leté elektrické ojetiny (1701 vozidel), následovaly 3leté (1113 vozidel) a dále ty 5leté (1030 vozidel).
Zatímco primární trh s novými vozidly zatím loňský výsledek nepřekonal (10,1 tis. letos oproti 10,6 tis. loni za celý rok) – a je třeba dodat, že loňské registrace byly významně ovlivněny dotačním programem pro podnikatele – sekundární trh s dovezenými ojetinami během devíti měsíců překonal součet předchozích dvou let dohromady. Nižší pořizovací cena ojetých vozidel ve srovnání s novými elektromobily, rostoucí povědomí o výhodách elektromobility a zlepšující se dostupnost veřejné dobíjecí infrastruktury mají na tento trend bezpochyby pozitivní vliv, okomentoval rostoucí zájem o ojetiny elektromobilů Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu (CDV).