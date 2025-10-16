Měšec.cz  »  Češi už se nebojí kupovat elektromobil z druhé ruky. Jejich dovozy výrazně rostou

Češi už se nebojí kupovat elektromobil z druhé ruky. Jejich dovozy výrazně rostou

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Elektromobil Autor: Depositphotos

Češi se přestávají bát ojetých elektromobilů. Zájem o ně se zvyšuje rekordním tempem. Informace vyplývají z analýzy Centra dopravního výzkumu (CDV), podle které za změnou stojí širší nabídka vozidel, nižší pořizovací ceny i rostoucí důvěra v elektromobilitu. 

Během uplynulých devíti měsíců bylo podle informací CDV do ČR dovezeno 6,1 tisíce ojetých osobních bateriových elektromobilů. To je více než za celé dva předchozí roky dohromady (3,7 tis. v roce 2024 a 2,2 tis. v roce 2023). Ojeté elektromobily se tak podílely na registracích osobních elektromobilů z 37,7 %, přičemž více než polovina těchto automobilů (54,3 %) byla registrována na soukromé osoby.

Nejvíce byla mezi ojetými elektromobily sháňka po autech značky Tesla (skoro každý třetí letošní dovezený ojetý elektromobil), Volkswagen a BMW. Nejvíce jich majitelé registrovali v Praze, Brně, Domažlicích, Ostravě a Českých Budějovicích. Letos byly nejčastěji registrovány 4leté elektrické ojetiny (1701 vozidel), následovaly 3leté (1113 vozidel) a dále ty 5leté (1030 vozidel). 

Zatímco primární trh s novými vozidly zatím loňský výsledek nepřekonal (10,1 tis. letos oproti 10,6 tis. loni za celý rok) – a je třeba dodat, že loňské registrace byly významně ovlivněny dotačním programem pro podnikatele – sekundární trh s dovezenými ojetinami během devíti měsíců překonal součet předchozích dvou let dohromady. Nižší pořizovací cena ojetých vozidel ve srovnání s novými elektromobily, rostoucí povědomí o výhodách elektromobility a zlepšující se dostupnost veřejné dobíjecí infrastruktury mají na tento trend bezpochyby pozitivní vliv, okomentoval rostoucí zájem o ojetiny elektromobilů Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu (CDV).

Letošní nákupy ojetých elektromobilů překonaly předchozí dva roky

Letošní statistiky o ojetých elektromobilech od ledna do září

Autor: Centrum dopravního výzkumu
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 16. 10. 2025

Dále u nás najdete

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Pizzu za korunu zaplatili daty. QR kódy jako brána pro kyberútoky

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).