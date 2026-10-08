Češi si z AAA AUTO utahují, ale auta tam kupují ve velkém. Autobazar hlásí další rekord

AAA AUTO patří mezi značky, které si od motoristů vysloužily nejednu kritickou poznámku. Prodejní výsledky ale ukazují opak. Největší tuzemský autobazar letos podle výsledků, které prezentoval na tiskové konferenci, opět překonal rekordy a v průměru prodává 340 automobilů denně.
Skupina AURES Holdings, která provozuje autobazary AAA AUTO a Mototechna, prodala za prvních devět měsíců roku 2026 celkem 87 214 automobilů. Jde o nejlepší výsledek za toto období v její historii. Samotné třetí čtvrtletí přineslo více než 30 000 prodaných vozů. Loni skupina prodala rekordních 111 419 automobilů a letos chce toto číslo překonat.
Prodejní síť působí v České republice, na Slovensku a v Polsku. V tuzemsku podle vlastních údajů zprostředkovává téměř 8 % všech prodejů ojetých automobilů.
Za rostoucími prodeji vidí vedení autobazaru mj. lepší spokojenost zákazníků. Podle generální ředitelky Karolíny Topolové se ukazatel ochoty zákazníků doporučit firmu (NPS) od roku 2023 zvýšil ze 14 na více než 60 bodů.
Firma také uvádí, že její české pobočky dosahují na Googlu průměrného hodnocení přes 4,7 hvězdičky z pěti. Ovšem třeba na portálu Trustpilot má AAA AUTO výrazně horší známku, 2,2 z pěti, byť na základě podstatně menšího počtu recenzí.
Češi chtějí SUV a automaty. Nafta ztrácí
V českých prodejnách AAA AUTO už druhým rokem vedou SUV, která tvoří 31 % prodejů. Na Slovensku dosáhla 29 % a v Polsku 35 %.
Roste také obliba automatických převodovek. V České republice je má už 40,5 % prodávaných vozů, zatímco na Slovensku a v Polsku jejich podíl dosahuje přibližně 38 %.
Nejprodávanějšími modely v Česku zůstávají Škoda Octavia a Fabia.
Podle vedení společnosti zároveň slábne zájem o naftové motory, zvláště o velkoobjemové diesely. Někteří zákazníci je vyměňují za menší benzinové vozy.
A tento vývoj se promítá také do cen. Zatímco průměrná cena benzinových ojetin v září meziročně vzrostla o 5,5 %, u dieselových vozů to bylo pouze o 1,5 %. Benzinové hybridy naopak reálně zlevnily téměř o 3 %, částečně i proto, že na trh přicházejí starší auta s vyšším počtem najetých kilometrů.
Elektromobily rostou o 75 %. Nejprodávanější je Tesla
Výrazně rostou také prodeje hyberních a EV pohonů. Skupina uvádí, že prodej hybridů se meziročně zvýšil o čtvrtinu a elektromobilů dokonce o 75 %.
Za prvních 9 měsíců letošního roku prodala „Áčka“ 2500 čistě bateriových elektromobilů, zatímco za celý loňský rok jich bylo 1900. Průměrná cena elektromobilu v Česku u AAA AUTO dosáhla 704 000 Kč, oproti loňským 680 000 Kč. Nejprodávanějším elektromobilem zůstává Tesla Model 3, za kterou v Česku a na Slovensku následuje Škoda Enyaq.
Rychle přibývá také čínských ojetin. Jen v Česku jich AAA AUTO letos prodalo 590, zatímco loni za stejné období 225. Nejvýrazněji je zastoupena značka MG, postupně se ale prosazují i Omoda, Jaecoo a Chery.
AAA AUTO přibude v dalších městech
Áčka také ohlásila expanzi, v roce 2027 plánuje plánují pobočky v Táboře, Znojmě a Chomutově. Menší provozovny „AAA AUTO Expres“, zaměřené především na výkup automobilů, mají být v Děčíně, Mostě, Karlových Varech, Jindřichově Hradci, Hodoníně a Náchodě.
Na jaře 2027 firma plánuje otevřít dvě nové pobočky Mototechny v Brně a Bratislavě, zaměřené na zánovní a prémiové automobily.
Skupina, která v roce 2027 oslaví 35 let od vzniku značky AAA AUTO, mezitím změnila vlastníka. Novým majitelem se stal investiční fond EP Equity Investment spojený s podnikatelem Danielem Křetínským.