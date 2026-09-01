Češi se čínským autům smějí, ale kupují je čím dál víc

Na českém trhu ojetých aut přibývají vozy čínských značek. Od ledna do července 2026 se jich prodalo 1356, meziročně o 57 % více, vyplývá ze statistik AURES Holdings, která provozuje sítě AAA AUTO a Mototechna. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě.
Naprostou většinu zatím tvoří vozy MG. Za prvních 7 měsíců roku změnilo majitele 1015 ojetých aut této značky. Následovaly BYD se 73 vozy a Jaecoo se 67 vozy.
V celkovém pořadí značek na trhu ojetin je MG zatím na 36. místě. Pro srovnání, škodovek se za stejné období prodalo 125 068 a připadalo na ně přibližně 26 % trhu. Volkswagen měl se 68 236 prodanými ojetinami podíl kolem 14 %.
Podle údajů společnosti se mezi čínskými auty nejčastěji prodávají kompaktní SUV. V její síti připadá přibližně 1/3 prodejů čínských vozů na MG ZS, 14 % na Omodu 5 a 12 % na Jaecoo 7.
Čínské značky jsou na trhu ojetin zatím výrazně mladší než evropské značky. Zatímco běžná evropská ojetina má podle AURES Holdings stáří kolem 10 let, u většiny čínských značek jde zatím o auta stará 1–2 roky.
Nabídka bude pravděpodobně dál růst s tím, jak na český trh přicházejí další čínské automobilky. V poslední době zde začaly prodávat například značky Omoda, Jaecoo, Leapmotor a Lynk & Co. S odstupem několika let se tak jejich nynější nové vozy budou ve větší míře objevovat také v autobazarech.