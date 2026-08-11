Češi přichází na chuť investování. Ekonom radí, které nabídky nestojí za riziko

Češi začínají investovat. Je dobře, že nechávají své peníze vydělávat více. Znamená to ale zároveň, že se k oblasti investic začínají obracet i podvodníci nebo dobráci, kteří se pohybují v šedé zóně a neporušují sice zákony, ale nabízí např. investice s vysokým rizikem bez odpovídajícího zajištění.
Ponechme nyní stranou podvody, falešné bankéře nebo deepfake videa, na kterých známé osobnosti doporučují investici století. I řada legálních produktů může být pro vaši peněženku extrémně nevýhodná.
Vedle potřeby rozlišit, co je podvodné a co legitimní je potřeba zamyslet se i nad jinou linkou. Pro běžného investora je klíčové ještě další dělení: výhodné versus nevýhodné, uvedl hlavní ekonom společnosti Investona Vojtěch Olbrecht s tím, že hlasitý příběh o výnosu a tichý o nákladech a riziku, které je skryté v dokumentech malými písmeny, jsou společné rysy nejen pro klasické podvody, ale i pro legální, ale předražené nabídky.
Investoři by se tedy měli kromě zisku vždy zajímat o související riziko a poplatky, které mohou ze zajímavých nabídek udělat nevýhodné fiasko. Olbrecht varuje před investicí do firemních dluhopisů se slabým nebo žádným zajištěním a se slabým nebo neexistujícím byznys plánem, dále před nabídkami předražených vzdělávacích akademií či investování přes AI trading boty, smlouvami se skrytými náklady či poplatky, které fungují jako past (např. velké penále při výběru vlastních peněz nebo vysoké poplatky za konverzi měny).
Může se ale jednat také o běžné typy investic, jenom s neúměrně vysokými poplatky, nebo strukturované složitě a bez kvalitního zajištění, ale také velmi rizikové investice nabízené investorům, pro které nejsou vůbec vhodné. Samostatnou kategorií jsou „poradci“ nebo finfluenceři bez odpovídající licence a působící na sociálních sítích, kteří fungují jako zprostředkovatelé těchto produktů, jmenuje ekonom Investony.
Podle Jany Brodani, výkonné ředitelky Asociace pro kapitálový trh ČR za posledních pět let narostly počty investorů, objemy investic i investiční aktivita skoro dvojnásobně, což přilákalo řadu predátorů, kteří působí na hraně, nebo i za hranou zákona a snaží se získat od investorů za co nejkratší čas co největší obnos na investici, která je v lepším případě nevhodná nebo nevýhodná, v horším případě vás připraví o všechny vložené prostředky.
Než proto někam pošlete své peníze, radí si odpovědět na základní kontrolní otázky:
- Je riziko reálné a je mi jasně prezentované?
- Jsou náklady (poplatky) viditelné a srozumitelné?
- Jsou výnos, riziko a náklady vidět zhruba stejně, nebo jedno přehlušuje druhé?
Vždy nejdříve rozmyslete, kolik vás to bude stát a zda vám to nabídka říká na rovinu. Za náklad byste totiž měli podle Olbrechta považovat nejen poplatky, ale i podstoupené riziko.