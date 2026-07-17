Češi nakoupili Dluhopisy Republiky za 74 miliard. Kdy bude další emise?

Dluhopisy Republiky si během prvního upisovacího období koupilo 92 tisíc lidí, v průměru tak na jednoho člověka připadla objednávka v objemu 804 tisíc korun. Nejpočetnější skupinu nových držitelů státních dluhopisů pak podle dat Ministerstva financí tvoří lidé ve věku 50 až 60 let.
Nejvyšší zájem byl o pětiletý fixní státní dluhopis, jehož úpis dělal 37,9 mld. Kč. Následoval Flexi Bond, prodaný v objemu 27,6 mld. Kč a nejméně táhl proti-inflační státní dluhopis, kterého se prodalo za 8,5 mld. Kč.
Drobní střadatelé potvrdili, že státní dluhopisy mohou být žádány nejen pro dlouhodobější investice, ale i jako vhodný způsob zhodnocování volných peněžních rezerv, které chtějí mít zároveň v krátkém období v případě potřeby k dispozici, komentovala ministryně financí Alena Schillerová.
Další upisovací období proběhne v termínu od 24. 8. do 4. 10. 2026, kdy ale půjde nakoupit pouze tříměsíční Flexi Bond. Ten nabízí pevnou úrokovou sazbu 3,75 % p. a. a je splatný po 3 měsících. Po splatnosti se peníze buď rovnou reinvestují, nebo lze požádat o jejich výběr.
Další emisi pak ministerstvo plánuje na podzimní a předvánoční období, přesné datum prozatím neurčilo. V nabídce ale mají být všechny tři typy dluhopisů. Vedle Flexi Bondu tedy i Fixní státní dluhopis se splatností 5 let a výnosem do splatnosti 4,544 % p. a. a Proti-inflační státní dluhopis, který má rovněž splatnost 5 let, výnos zde ale závisí na inflaci. Zároveň je zde při předčasném splacení roční výnos omezený na maximálně 5 % a naopak při držení dluhopisu po celých pět let toto inflační omezení neplatí a v pátém roce navíc stát jako bonus připíše 2,50 % p. a.