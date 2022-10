Češi mění způsob spoření a investic. Třetina už nespoří vůbec, protože nemá z čeho

Češi začali měnit své zvyklosti a preference v oblasti spoření a investování. Reagují tak na dobu plnou rychle rostoucích životních nákladů. Vyplývá to z dat Banky CREDITAS o reálných finančních tocích a z výzkumu Instant Reasearch IPSOS.





Celkem pětina lidí změnila způsob svého nakládání s úsporami. Zhruba 11 % lidí přesunulo své peníze na termínované vklady a spořicí účty, 9 % klientů začalo preferovat fondy, akcie a nemovitosti.





Přibližně třetina (35 %) domácností nespoří vůbec, protože nemá z čeho. Dalších 13 % lidí nejenže nespoří, ale ještě sahá na své rezervy, aby pokryli běžné nákladů.

25 % osob spoří nebo investuje méně než dříve, 23 % spoří stejně a 4 % lidí spoří víc než dříve.

Zároveň platí, že čím menší obec, tím méně jejích obyvatel je schopno spořit. V obcích do 1000 obyvatel je to 44 % lidí, zatímco ve velkých městech nad 100 tisíc obyvatel je to jen 29 %.

Podle Banky CREDITAS její data potvrzují, že největší zájem je o spořicí účty a termínované vklady, přičemž druhé jmenované zažívají dvojnásobný nárůst zájmu v meziročním srovnání. Lidé mají zájem o kratší doby uložení, protože na těch bývají nejvyšší úrokové sazby.